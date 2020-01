Taksiliitto Ylelle: Luottamus taksiin rapautunut

Toimitusjohtaja suhtautuu epäillen uuteen hinnastomääräykseen.

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskisen mukaan puolitoista vuotta sitten uudistetun taksilain seurauksena luottamus taksiin ja taksiliikenteeseen on rapautunut.

– Valitettavaa tässä on tietysti se, että puolitoista vuotta on mennyt, ja yrittäjät ovat menettäneet monessa tapauksessa yritystoimintansa, ja se on tietysti inhimillisesti katsottuna aika vakava asia. Siitä me olemme huolissamme, Timo Koskinen sanoi Ylen Ykkösaamussa.

– Yrittämisen maailma on muuttunut totaalisesti. Kilpailu ei voi toimia, jos osa hoitaa yhteiskunnan vastuut ja velvoitteet ja osa jättää ne hoitamatta. Jolloin ne yrittäjät, joita suurin osa tietysti on, jotka haluavat toimia hyvin ja oikein, eivät pysty toimimaan niillä markkinoilla. Silloin hintakilpailu ei ole mahdollista ja markkinoilla ei voi menestyä, jolloin sieltä pitää poistua.

Taksiliitto on huolissaan harmaan talouden lisääntymisestä, jossa ongelmana ovat Koskisen mukaan erityisesti taksien mittauslaitteet. Hänen mukaansa kuluttaja voi nykyään joutua maksamaan matkoistaan kalliin laskun, mikäli taksin tiedot ja hinnat jättää huolimattomuuttaan tarkastamatta.

– Kilometri voi olla taksissa mitä tahansa. Silloin kuluttaja on melkoisissa ongelmissa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin osastopäällikkö Kimmo Pylvään mukaan Traficom suorittaa taksien lupavalvontaa yhteistyössä poliisin kanssa esimerkiksi valvontaiskujen kautta. Muun muassa marraskuun alussa viranomaiset tarkastivat yhteensä yli 200 taksia pääkaupunkiseudulla. Iskussa 88 taksista löytyi huomautettavaa.

Pylvään mukaan suurin puute takseissa koskee tällä hetkellä ilmoittamisvelvollisuutta eli sitä, miten esimerkiksi kuljettajan tiedot ja hintatiedot on ilmoitettu. Traficom tiedotti joulukuussa vaativansa uudella määräyksellä takseja asettamaan autoihin yhdenmukaiset hinnastot.

Timo Koskinen suhtautuu uuteen määräykseen epäillen.

– Määrättiin tietyn värinen, mittainen ja kokoinen tarra, mutta perusasiat ovat edelleen auki.