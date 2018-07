Taksikilpailu aukesi – ”Neuvostoliittokin romahti”, ”Poliisi ei ratko hintariitoja”

Uusi liikennepalvelulaki astui voimaan sunnuntaina.

Suomen taksiala muuttui tänään sunnuntaina, kun uusi liikennepalvelulaki astui voimaan. Asiakkaalle muutos näkyy taksien hintakilpailun avautumisena. Jatkossa kuljettajat ja asiakkaat saavat neuvotella kyydille hinnan keskenään. Taksilupien sääntelyn keventäminen mahdollistaa myös kyydinvälityspalvelu Uberin paluun Suomen markkinoille.

Suomen suurimman taksialan yritys Lähitaksin mukaan ”uudistus herättää kysymyksiä kansan syvissä riveissä”.

– Erityisesti se, että erilaiset taksiyrittäjät lisääntyvät, arveluttaa yli puolta vastaajista. Lisäksi joka toinen vastaaja kokee, että hinnan kilpailuttaminen etukäteen on hankalaa, Lähitaksi tiedottaa teettämästään tutkimuksesta.

Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen allekirjoittaa suomalaisten näkemykset.

– Kyselyn tulokset eivät yllätä, vaan päinvastoin vahvistavat meidän käsitystämme suomalaisesta taksimarkkinasta. Taksiuudistuksen jälkeen kuluttajien tekemillä valinnoilla on merkitystä, ja asiakkaan kannattaa jatkossakin kiinnittää huomiota siihen, kenen kyydissä kulkee, Pentikäinen muistuttaa.

Helsingin Taksi Ry:n puheenjohtaja Jukka Kuusisto neuvoo asiakkaita käyttämään ”tuttua taksipalvelua”.

– Jos on tähän asti ollut tyytyväinen saamaansa taksipalveluun, pitää tunnistaa brändi ja käyttää sitten sitä. Tulee vähiten yllätyksiä, Kuusisto neuvoo Iltalehdessä.

Vuonna 1994 taksinkuljettajan uransa aloittanut ja vuonna 2016 Uber-kuljettajaksi ryhtynyt Timo Liespuu puolestaan iloitsee taksiuudistuksesta.

– Se on parasta, mitä mun elämäni aikana on tapahtunut. Neuvostoliittokin romahti, nyt on aika romuttaa nämä vanhat järjestelmät yksi kerrallaan. Taksilaki on niistä yksi.

– Se on kuluttajille suuri etu, ja me niin sanotut ”taksirengit” saamme vapaasti toimia yrittäjinä, kun taas aikaisemmin emme ole saaneet, Liespuu kertoo Iltalehdelle.

Liespuun mukaan halpataksien kuljettajia ei enää katsota niin pahalla silmällä taksipiireissä. Hän kertoo, että vielä muutama vuosi sitten häntä herjattiin, haukuttiin ja uhkailtiin Uberin ajamisen vuoksi.

– Välit ovat palautuneet, mutta alku on ollut aika hankalaa.

Hämeen poliisilaitoksen päällikkö Ilkka Koskimäki kehottaa asiakkaita tarkastamaan kyydin hinnan aina ennen matkaa.

– Poliisi ei tule paikalle ratkomaan hintariitoja. Taksamittari ja taksikyltti eivät enää ole pakollisia. Matkan hinta kannattaa käydä käydä läpi ennen liikkeelle lähtöä, Koskimäki twiittaa.