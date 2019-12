Ihmiskunnan paras vuosikymmen takana, ei uutista

Äärimmäisessä köyhyydessä elää enää kahdeksan prosenttia ihmiskunnasta.

The Spectatorin mukaan päättyvää vuosikymmentä ei voi mitenkään sanoa huonoksi ajaksi ihmiskunnalle.

Elintaso kasvaa yleisesti. Äärimmäisessä köyhyydessä maailmassa eli vielä joitain vuosikymmeniä sitten yli 50 prosenttia ihmisistä, mutta nyt luku on alle 10 prosenttia.

Afrikan ja Aasian talouden nousu Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa nopeammin poistaa epätasa-arvoa. Lapsikuolleisuus on alempi kuin milloinkaan. Nälänhätää ei käytännössä enää ole. Malaria, polio ja sydäntaudit ovat vähenemässä.

Mistään näistä ei The Spectatorin mielestä tehdä uutisia, koska hyvät uutiset eivät ole uutisia.

Julkaisu siteeraa MIT:n tiedemies Andrew McAfeen kirjaa More from Less. McAfee on osoittanut, miten monet valtiot ovat saavuttaneet talouskasvun väestön lisääntyessä, vaikka ne käyttävät samaan aikaan vähemmän metalleja, vettä, maata. Esimerkiksi Britanniassa resurssien kulutushuippu oli ilmeisesti jo vuosituhannen vaihteessa.

– Jos tämä ei tunnu uskottavalta, ajattele omaa kotiasi. Kännyköissä on tietokonevoimaa kuin huoneen kokoisissa 1970-luvun tietokonessa. Käytän omaani kameran, radion, taskulampun, kompassin, kartan, kalenterin, kellon, cd-soittimen, sanomalehden ja korttipakan sijaan.

– Led-valot käyttävät neljänneksen vähemmän sähköä kuin hehkulamput saman valon tuottamiseen. Nykyrakennukset yleisesti sisältävät vähemmän terästä ja paljon siitä on kierrätettyä. Toimistot eivät ole paperittomia, mutta ne käyttävät paljon vähemmän paperia, The Spectator kuvailee.