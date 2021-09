Taiwan hälytti hävittäjät ilmaan – 19 Kiinan konetta lähestyi

Taiwanin puolustusministeriön mukaan 19 hävittäjästä, pommittajasta ja patiokoneesta koostunut lento-osasto tuli Taiwanin ilmapuolustusalueen sisälle.

Ilmapuolustusalueella (ADIZ) tarkoitetaan aluetta, joka on kansainvälisessä ilmatilassa valtion ilmatilan lähellä ja jolle tulevat koneet valtio käy tunnistamassa.

Taiwan hälytti hävittäjiä ilmaan ja aktivoi ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä kiinalaiskoneiden takia

Taiwanin hallitus on valittanut Kiinan aggressiivisesta lentotoiminnasta jo pitkään. Vastaavia tapauksia on sattunut tämän vuoden aikana useamman kerran. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Peräti 28 kiinalaiskonetta tuli Taiwanin ilmapuolustusalueelle kesäkuussa. Huhtikuussa vastaavaan kiinalaisoperaatioon otti osaa 25 konetta ja tammikuussa 15.

Vuodettujen tietojen mukaan kiinalaiset sotilaskoneet tekivät tammikuussa myös harjoitushyökkäyksiä amerikkalaista lentotukialusta vastaan Taiwanin edustalla.

Yhteensä 11 ja 15 pommikoneesta ja hävittäjästä koostuneet lento-osastot suorittivat kaksi simuloitua ohjusiskua USS Theodore Roosevelt -tukialusta ja sen saattajia vastaan.

Tiedustelutietojen mukaan kiinalaisten pommikoneiden radiokeskusteluissa valittiin kohteita ja suoritettiin merimaaliohjusten simuloituja laukaisuja.

19 PLA aircraft (J-16*12, Y-8 ASW*2, H-6*2, Y-8 EW and J-11*2) entered #Taiwan’s southwest ADIZ in the morning of September 23, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/c5EJJFhzKL pic.twitter.com/81fIdFbWFI

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) September 23, 2021