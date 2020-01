Taivas muuttui verenpunaiseksi – Australian jättipalot videolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ainakin 24 ihmistä on saanut surmansa maastopalojen seurauksena.

Australiassa laajalle levinneet maastopalot värjäsivät taivaan verenpunaiseksi. Maan pääkaupungissa Cranberrassa mitattiin 49 celciusastetta, mikä on pääkaupungin lämpötilaennätys 80 vuoteen, CNN kertoo.

BBC:n tietojen mukaan maassa on käynnissä lähes 200 tulipaloa. Yli 1 200 kotia on tuhoutunut ja miljoonia hehtaareita maata on palanut maastopalojen seurauksena.

Maastopalojen vuoksi lukuisat ihmisistä ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Pahimmillaan ihmiset ovat joutuneet loukkuun koteihinsa, sillä paloalueilta ei ole mahdollista poistua turvallisesti. Australian hallinto on lähettänyt armeijan joukkoja evakuoimaan ihmisiä paloalueilta.

