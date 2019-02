”Taivaan insinööri” siirsi kirkkoja kommunisteilta – kirjaimellisesti

Romanialainen insinööri Eugeniu Iordachescu on kuollut Bukarestissa 89-vuotiaana. 1980-luvulla hän kuljetti turvaan Bukarestin tunnetuimpia kirkkoja – niin oudolta kuin se kuulostaakin.

Nicolae Ceausescun kommunistihallinnon annettua tuhotuomion kirkkorakennuksille Iordachescu ja hänen kollegansa siirsivät yli 10 kirkkoa joitain satoja metrejä alkuperäiseltä paikaltaan. He nostivat rakennuksia ja käyttivät rautatiekiskojen tapaista sovellusta.

Ceausescun tavoitteena oli tehdä Bukarestin keskustasta Pjongjangin näköinen. Noin 9000 taloa purettiin ja 30 000 asukasta sai siirtyä muualle. Kun tuli kirkkojen vuoro, Eugeniu Iordachescu kauhistui kauniin, pienen, hänen mukaansa jalokiven kaltaisen kirkon aiotusta kohtalosta. Hän alkoi suunnitella rakennusten nostamista ”tarjottimelle” niiden siirtoa varten.

Iordachesculle kerrottiin, ettei hänen hankkeensa ole mahdollista. Rakennukset kaatuisivat. Hän onnistui kuitenkin hankkimaan suullisen luvan ja toteutti suunnitelmia yksi kerrallaan. Jokaisen siirron suunnittelu kesti kuukausia ja itse toimenpide vain vuorokausia.

Vuonna 1982 Iordachescun ryhmä siirsi 1700-luvun Schitul Maicilorin kirkkoa, joka painoi 800 tonnia, 250 metriä. Vuonna 1985 ryhmä siirsi 1594 rakennettua Mihai Vodan luostarikirkkoa ja sen tornia 289 metriä. Sabotaasia pelännyt Iordachescu valvoi tapahtumapaikoilla läpi vuorokauden.

Kommunistihallinto jyräsi 24 muuta kirkkoa.

Kommunismin kukistumisen jälkeen Iordachescua sanottiin taivaan insinööriksi ja maan kirkkojen pelastavaksi enkeliksi. Hän kehitti metodiaan vielä eläkkeelle jäätyäänkin. Vuonna 2016 hän sai Romanian ortodoksikirkon korkeimman kunnianosoituksen.

