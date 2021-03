Taivaalta sateen kaikkia olomuotoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ennustettu vesisade voi yllättäen muuttua lumipyryksi.

Tänään taivaalta voi tulla sateen kaikkia olomuotoja, Foreca ennustaa blogissaan.

Forecan mukaan tämä johtuu siitä, että lämpötilan ollessa lähellä nollaa sateen olomuoteen ennustaminen on vaikeaa.

– Joskus on pienestä kiinni, ehtivätkö pilvistä alas lähtevät lumihiutaleet sulaa maanpinnalle saapuessaan osittain tai kokonaan.

Ilmiö voi toistua myös toisin päin. Kylminä vuodenaikoina sade voi alkaa vetenä, mutta muuttuu nopeasti lumisateeksi.

Sateen olomuoto riippuu myös kastelämpötilasta.

Meteorologiassa kastepistelämpötilan suhde ilman lämpötilaan kertoo, kuinka paljon ilmaan on sitoutunut näkymätöntä vesihöyryä.

– Kastepistelämpötila vaikuttaa myös sateen olomuotoon varsinkin silloin, kun ilman lämpötila on lähellä nollaa astetta. Jos kastepistelämpötila on verrattain korkea eli ilmakehässä on runsaasti vesihöyryä, tulee sade todennäköisemmin alas vetenä tai räntänä, Forecan blogissa kirjoitetaan.

– Mikäli kastepistelämpötila on pakkasen puolella, on sade todennäköisemmin lunta, vaikka ilman lämpötila olisikin plussan puolella. Näin käy usein kuivassa kevätilmassa: lunta voi sataa lämpömittarin näyttäessä yli viittäkin lämpöastetta.