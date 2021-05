Taivaalla soihtuja ja silppua – USA:n koneet harjoituksessa Suomessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Laivuevierailu on osa Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälistä puolustusyhteistyötä.

Karjalan lennosto isännöi kesäkuussa Yhdysvaltain merijalkaväen F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjistä sekä KC-130-ilmatankkaus- ja kuljetuskoneista koostuvan lento-osaston laivuevierailua Rissalan tukikohdassa.

Osastoon kuuluu kuuluu kymmenen merijalkaväen hävittäjälentolaivue 115:n (Marine Fighter Attack Squadron 115, VMFA-115) F/A-18 Hornet -hävittäjää, joita tukee 1‒2 merijalkaväen ilmatankkaus- ja kuljetuslentolaivue 452:n (Marine Aerial Refueler Transport Squadron 452, VMGR-452) KC-130-ilmatankkaus- ja kuljetuskonetta.

VMFA-115:n kotitukikohta on Etelä-Carolinan ja VMGR-452:n New Yorkin osavaltiossa. Suomeen saapuvan osaston kokonaisvahvuus on Ilmavoimien tiedotteen mukaan noin 250 henkilöä.

Osaston oli määrä osallistua Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien joka toinen vuosi järjestämään ACE-harjoitukseen Rovaniemellä, joka toteutetaan koronatilanteen vuoksi erityisjärjestelyin.

Laivuevierailu on osa Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälistä puolustusyhteistyötä. Ilmavoimat kertoo tehneensä monipuolista yhteistyötä Yhdysvaltain merivoimien ja merijalkaväen kanssa alun perin lentotukialuskäyttöön suunniteltujen F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjien hankintaprosessista lähtien.

Edellisen kerran Yhdysvaltain merijalkaväen Hornet-hävittäjiä vieraili Suomessa touko-kesäkuussa 2019, jolloin ne osallistuivat Bold Quest 19.1- ja ACE 19 -harjoituksiin.

Mukana kymmenen Hornetia ja neljä Hawkia

Karjalan lennoston Hävittäjälentolaivue 31:n isännöimän laivuevierailun aikana lennetään ilmataisteluharjoitteluun keskittyviä lentokierroksia, joihin osallistuu pääasiassa Ilmavoimien ja Yhdysvaltain merijalkaväen F/A-18 Hornet -hävittäjiä. Osaan kierroksista liittyy myös ilmatankkaustoimintaa. Ilmavoimista lentotoiminnassa on mukana kymmenen Hornetia ja neljä Hawk-suihkuharjoituskonetta.

Laivuevierailu näkyy ja kuuluu tavanomaista vilkkaampana lentotoimintana Karjalan lennoston harjoitusalueilla arkipäivisin 2.‒18. kesäkuuta kello 8‒17 välisenä aikana. Lentokierrosten yhteydessä käytetään hävittäjien omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja ja silppuja, jotka voivat näkyä taivaalla hetkellisesti kirkkaina valoilmiöinä ja aiheuttaa vääriä säätutkahavaintoja.

Yhdysvaltain merijalkaväen kalustoa ja henkilöstöä saapuu Karjalan lennostoon vaiheittain toukokuun puolivälistä alkaen. Amerikkalaiset ovat karanteenissa ennen Suomeen saapumista. Lisäksi heille tehdään koronatestit sekä lähtömaassa että Suomessa.

Karjalan lennoston varusmiehiä on mukana vierailussa osana tavanomaisia tehtäviään Rissalan tukikohdassa. Laivuevierailun toteutukseen ei osallistu reserviläisiä.

