Taivaalla näkyy tällä viikolla yllätyksiä myös etelässä

Forecan mukaan revontulia voi näkyä alkuviikosta Suomen eteläosassa asti.

Todennäköisyys revontulille on kohtalainen keskiviikon vastaiseen yöhön asti. Niiden näkyminen edellyttää selkeää tai vähäpilvistä taivasta.

– Tilastollisesti revontulia näkyy helpommin lähempänä syyspäivän- ja kevätpäiväntasausta, kun aurinko paistaa kohtisuoraan päiväntasaajalle, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas toteaa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan geomagneettiset häiriöt ovat tällä hetkellä mahdollisia. Tiistaista alkaen aurinkotuulen nopeus alkaa taas lähestyä tavanomaista tasoa.

– Koronan aukon virtaus vaikuttaa jo avaruussäähän ja varsinkin tänään revontulten todennäköisyys on kohtalainen. Myös kevätpäiväntasauksen läheisyys voi vaikuttaa tilanteeseen, Ilmatieteen laitos kertoo.

A southern hemisphere coronal hole is facing Earth. Enhanced solar wind could arrive in ~3 days – Follow live on https://t.co/bsXLidnzGh pic.twitter.com/y0McyWMp4U

— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) February 27, 2021