Taiteilija sai tarpeekseen: Ei enää tukemaan vasemmistoa

Mikko Kivisen mielestä hallituspuolueet eivät tee esiintyjien hyväksi mitään.

Näyttelijä-juontaja-muusikko Mikko Kivinen purkaa Facebook-päivityksessään ärtymystä hallituspuolueisiin. Hänen mielestään niiden tukemisesta pitää ensi kerralla kieltäytyä.

– Aina ennen isoja ja tärkeitä vaaleja on puolueilla, ymmärtääkseni pääasiassa vihreillä, vasemmistoliitolla ja SDP:llä tapana pyytää esiintyviä taiteilijoita tukemaan heitä esiintymällä erilaisissa vaalitilaisuuksissa, tukikonserteissa jne. Itsekin olen ollut mm Ahtisaarta tukemassa. Muistaakseni ainakin (Pekka) Haavistolla, (Tarja) Halosella ja (Paavo) Arhinmäellä on ollut massivisiakin tilaisuuksia, konsertteja yms. Paljon on porukkaa lähtenyt tukemaan mielestään hyvää asiaa, Mikko Kivinen kirjoittaa.

– Nyt, kun nämä puolueet ovat hallituksessa he ovat näyttäneet todellisen karvansa: heitä ei kiinnosta tapahtuma- ja kulttuurityöntekijöiden ahdinko pätkän vertaa. Meiltä on kielletty harjoittamasta ammattejamme kyseenalaisten, erittäin epäoikeudenmukaisten ja todennäköisesti myös lainvastaisten päätöksien, kuten muusikkojen liitto hyvässä ulostulossaan toteaa, johdosta.

Kivisen mukaan ”hallituksen ministereille ja heidän puolueillein me olemme olleet vain hyödyllisiä idiootteja, lainatakseni V.I Leniniä”.

– Meistä otetaan hyöty, joka auttaa heitä ja kun me olemme pulassa, meidät jätetään oman onnemme nojaan. Häpeällistä, Kivinen toteaa.

– Niinpä ehdotan: kun teitä seuraavan kerran pyydetään esiintymään vaalitilaisuuksissa kieltäytykää kohteliaasti ja kysykää: mitä te teitte meidän hyväksi kun me tarvitsimme apua? Ette mitään, miksi me tukisimme teitä?

– Tulee varmasti aika tylsiä tilaisuuksia kun yleisö, jota tietysti tulee olemaan vähemmän kuin ennen koska tilaisuuksista puuttuu vetovoimaisia esiintyjiä. Yleisöparka joutuu vain kuuntelemaan poliitikkojen katteettomia vaalilupauksia.

SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin vastasi arvosteluun twiitissään näin:

”Tapahtuma- ja kulttuurialan paremmin huomioiva tuki on valmisteilla TEM:ssä @MikaLintila johdolla. Työtä tehdään yhdessä OKM:n kanssa ja olen keskustellut tilanteesta mm. @Tapahtuma_teo kanssa. Hallitus on käsitellyt asiaa tammikuussa ja yhteinen tahto asian edistämiseksi on.”

Hyvät kulttuuri- ja tapahtuma-alan työntekijät!

Tukea tarvitaan ja tärkeää, että se kohdentuu jatkossa entistä paremmin. Samalla tehtävä skenaariotyötä, jolla voidaan arvioida kesän tapahtumien mahdollisuuksia. Katsottava myös esim. voisiko tapahtumissa olla rokotetodistuksen tai testitodistuksen näyttö pääsyvaatimuksena tms. https://t.co/JkL4GYGVUd — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) February 14, 2021