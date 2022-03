Taistelutahdon arvioidaan laskeneen: Kapinat voivat yleistyä

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves arvioi, että venäläisten sotilaiden kapinat esimiehiään vastaan tulevat yleistymään.

Times-lehden mukaan eräs komentaja joutui omien joukkojensa yliajamaksi Ukrainassa. Taustalla olivat venäläisyksikön kärsimät raskaat tappiot.

Hänen mukaansa on todennäköistä, että julkisuuteen nousseet tapaukset ovat vain jäävuoren huippu. Ex-presidentti kehottaa kiinnittämään taistelutahdon romahdukseen huomattavasti nykyistä enemmän huomiota.

Venäjän armeijan varusmiehiä pidetään palvelusaikana usein hyvin epäinhimillisissä oloissa. Simputus ja pahoinpitelyt ovat yleisiä.

Arvioiden mukaan varusmiesten parissa vallitseva nöyryytyksen ja väkivallan kulttuuri vaikuttaa suuresti luottamukseen sotilasjohtajia kohtaan. Julkisuudessa on ollut 2000-luvulla useita tapauksia itsemurhista ja kostomurhista.

Ukrainan hyökkäyksessä on käytetty pääosin sopimussotilaita. Politicon mukaan käytännössä mukana on monia varusmiehiä, jotka painostettiin allekirjoittamaan sopimussotilaan paperit ennen sotaa.

A too rarely discussed phenomenon in the Russian military—dedovshchina — and why we should expect far more “fragging” to come. (I also bet there’s been far more of it than we know, btw). Do read this thread from @zoyashef https://t.co/22dltvolKO

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) March 26, 2022