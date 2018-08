Taistelut puhkesivat Itä-Ukrainassa, useita kuollut

Ukrainan puolustusministeriön mukaan ainakin kaksi sotilasta on kuollut ja kuusi haavoittunut maan itäosissa käydyissä taisteluissa. Myös kolmen separatistitaistelijan kerrotaan kuolleen.

Tulitaukoa on rikottu sunnuntain jälkeen yli 20 kertaa tykistö- ja konekivääritulituksella. Tykistötulen kerrottiin kohdistuneen ainakin yhdeksälle eri paikkakunnalle.

Separatistit syyttävät Ukrainaa tilanteen kärjistymisestä.

Elokuu on ollut poikkeuksellisen verinen Itä-Ukrainassa, sillä viime perjantaina puolustusministeriö kertoi viiden sotilaan kuolleen uusissa taisteluissa.

Etyjin tarkkailutehtävän mukaan tulitusta on esiintynyt tasaisesti viimeisen viikon aikana. Esimerkiksi viime viikon lopulla Donetskin vedenpuhdistamon lähettyvillä havaittiin useita räjähdyksiä, ainakin 60 ilmassa lentänyttä rakettia tai muuta ammusta sekä useita valopatruunoita.

Ukrainan hallituksen ja Venäjän tukemien separatistien välisissä taisteluissa on kuollut ainakin 10 000 ihmistä kevään 2014 jälkeen.

Ukraine says two of its soldiers have been killed and six others wounded in clashes with Russia-backed separatists in the country’s east. https://t.co/PUNElEKZdw pic.twitter.com/t1NsdsmqPT

— RFE/RL (@RFERL) August 27, 2018