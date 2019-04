Taistelut leimahtivat Ukrainassa: Kielletyt aseet käytössä

Ainakin yksi ukrainalaissotilas ja yhdeksän kapinallistaistelijaa ovat kuolleet Itä-Ukrainassa sattuneissa yhteenotoissa.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjän tukemat separatistit rikkoivat tulitaukosopimusta yli 20 kertaa yhden vuorokauden aikana. Hallituksen joukkoja tulitettiin raskailla konekivääreillä, panssarintorjuntaohjuksilla ja kranaatinheittimillä.

Ukrainan asevoimat ilmoittaa vastanneensa tulitukseen ”riittävällä tavalla”.

Tykistön ja muiden raskaiden asejärjestelmien sijoittaminen rajalinjan tuntumaan on kielletty Minskin sopimuksen nojalla. Tulitaukoa on kuitenkin rikottu säännöllisesti kuluneen kevään aikana.

Etyjin tarkkailutehtävän mukaan Itä-Ukrainassa käytetyt jalkaväkimiinat ovat surmanneet ainakin 18 lasta viimeisen vuoden aikana. Kapinallistaistelijat ovat myös tulittaneet konfliktia tarkkailevia Etyjin lennokkeja useaan otteeseen.

Lennokit ovat havainneet kevään aikana Venäjän moderneja tutkahäirintälaitteita ja tykistöjärjestelmiä separatistien hallitsemalla alueella.

SMM long-range unmanned aerial vehicle comes under fire from a heavy machine gun near non-government-controlled Dovhe on 20 March. pic.twitter.com/VOAO0xWLEL

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) April 5, 2019