”Taistelumme tätä virusta vastaan ei ole ohi” – tästä syystä

Minnesotan yliopiston tartuntatautien tutkimuksen ja politiikan keskuksen johtaja Michael Osterholmin mukaan Yhdysvallat ei ole vielä lähelläkään koronaviruksen selättämistä.

Osterholm epäilee, että Yhdysvalloissa nähtäisiin enää suurempaa virusaaltoa maan omien rajojen sisällä. Hän totesi CNN:lle antamassaan haastattelussa tämän johtuvan USA:n rokotusohjelman laajuudesta ja siitä, että tällä hetkellä jo 175 miljoonaa aikuista on rokotettu.

Hän kuitenkin huomauttaa, että paikallisia tautiryvästymiä voi yhä ilmestyä. Syynä on Intian koronavarianttina tunnettu Delta-muunnos, jonka on arvioitu olevan jopa 60 prosenttia tarttuvampi kuin edeltävät muunnokset.

Delta-variantista on tullut vallitseva jo esimerkiksi Britanniassa, jossa 99 prosenttia tartunnoista on uuden muunnoksen aiheuttamia.

Yhdysvaltain tautikeskuksen johtajan Rochelle Walenskyn mukaan näin voi luultavasti käydä myös Yhdysvalloissa.

– Meidän tulee tietää, että taistelumme tätä virusta vastaan ei ole ohi. Maailmassa on yli sata maata, joiden väestöstä vain alle 20 prosenttia on rokotettu. Meillä on osavaltioita, joissa olemme itsekin edelleen reilusti alle 40 prosentin, vaikka katsottaisiin vain yhden rokoteannoksen saaneita, Osterholm totesi CNN:llä aiheesta uutisoivan HuffPostin mukaan.

– Joten meillä on vielä paljon taudille altistuvia ihmisiä, joita ei ole vielä rokotettu. Jos esimerkiksi tämä Delta-vaihtoehto ottaisi vallan, näkisimme huomattavia paikallisia ja alueellisia nousuja [tartuntaluvuissa], hän sanoi.

– Tämä on ilman muuta se syy, miksi taistelumme virusta vastaan ei ole ohi. Olemme varmasti pidemmällä [rokotuksissa] täällä kuin monessa muussa maassa, mutta ihmiset pitää saada rokotetuiksi. Ja kuten tiedätte, uusien ihmisten rokotustahti on hidastunut dramaattisesti.

"We have to know that we’re not done with the virus yet. We have over a hundred counties in this country that have had less than 20% of their population vaccinated. We have states where we’re well below 40% with even a single dose of vaccine in people."

