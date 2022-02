Taisteluita Harkovan luona, Venäjän panssarivaunuja tuhottu

Ukrainan sotatilanteesta liikkuu ristiriitaisia tietoja.

Venäjän asevoimat on jatkanut viime tuntien aikana hyökkäystään Ukrainaan useista eri suunnista.

Varsinaisesta sotilaallisesta tilanteesta on liikkunut ristiriitaisia tietoja. Venäjän puolustusministeriö väitti RBC-median mukaan ukrainalaissotilaiden ”jättäneen asemansa joukoittain ja hylänneen aseitaan”.

Ukrainan asevoimat on tyrmännyt väitteet propagandana ja ilmoittanut joukkojen olevan täydessä valmiudessa puolustusasemissaan.

Venäjä on iskenyt risteilyohjuksilla, ballistisilla ohjuksilla ja taistelulentokoneilla kymmeniin kohteisiin kaikissa Ukrainan osissa.

Ukraina kertoo ampuneensa alas kuusi Venäjän lentokonetta ja kaksi helikopteria sekä tuhonneensa tai vaurioittaneensa useita sotilasajoneuvoja. Maan asevoimien komentaja on kehottanut joukkoja aiheuttamaan hyökkääjälle mahdollisimman suuret tappiot.

Ukrainan yleisesikunta tiedotti puolenpäivän aikaan, että Harkovan alueella olisi tuhottu neljä Venäjän panssarivaunua.

Massiivinen kyberhyökkäys on jatkunut Ukrainaa vastaan keskiviikkoillasta lähtien. Kyiv Post -lehden mukaan tekijää ei yritetä tällä kertaa piilottaa, sillä verkkohyökkäyksiä pankkeja ja valtion sivustoja kohtaan on tehty Venäjän erikoisjoukkojen bottiverkoista.

Bellingcat-sivuston haastattelema paikallislähde kertoo Venäjän joukkojen edenneen 3–5 kilometrin päähän Harkovan kaupungista.

– He pommittavat kaupunkia summittaisesti. Lähellä asuinaluettamme on räjähtämättömiä Smertš-raketteja, jotka törröttävät asfaltista. Siviiliuhreista ei ole saatu vielä tietoja, asukas kertoo.

Puolustushallinnon lähde sanoo New York Timesille Ukrainan pysäyttäneen ainakin toistaiseksi Venäjän etenemisen sekä Harkovan että Tšernihivin suunnalla.

Video reportedly showing the aftermath of Russian strikes on the Ukrainian 204th Tactical Aviation Brigade at the Lutsk aerodrome.

Ukraine's General Staff claims it has blown up four Russian tanks in Kharkiv.

Kharkiv today, after what looks to be an MRLS bombardment.

⚡️Russian hackers are conducting a massive cyber attack on Ukraine. Digital Transformation Minister Mykhailo Fedorov said that the attacks were ongoing all night. Hackers are openly using botnets of Russian special forces. The attacks hit government sites and banks.