Taidefestivaaleilla vakava ampumavälikohtaus USA:ssa – ”Se alkoi käsikähmästä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toinen epäillyistä on saanut surmansa. Uhreista neljä on kriittisessä tilassa.

Kaksikymmentä ihmistä on loukkaantunut Trentonissa, New Jerseyssä pidetyillä taidefestivaaleilla tapahtuneessa ammuskelussa, kertoo Fox News. Yhtämittaisesti vuorokauden pituiseksi kaavailtu tapahtuma sai surullisen päätöksen aseistettujen miesten aloitettua tulituksen aamuyön tunteina.

Loukkaantuneista kuuttatoista ammuttiin. Haavoittuneista neljä on kriittisessä tilassa, heidän joukossaan 13-vuotias poika. Alueella oli tapahtumahetkellä noin tuhat ihmistä.

Poliisi on tunnistanut ainakin kaksi epäiltyä, joista toinen on saanut surmansa ja toinen pidätetty. Poliisi ei vielä osaa sanoa, saiko epäilty surmansa poliisin vai jonkun muun toimesta. Alueelta on löytynyt useita aseita.

Silminnäkijän mukaan tapahtumasarja alkoi käsikähmästä.

”Näin kaksi lyöntiä ja kuulin useita laukauksia. Kaikki juoksivat ovea kohti. Tappelijat ja ampujat sekoittuivat juoksevaan väkijoukkoon ja he poistuivat tilasta ammuskellen”, hän sanoo.