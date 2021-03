Tahtotilaa ei löydy ohjauskirjeistä – Krista Kiuru: En lähde toista kertaa tämän hevosen selkään

Ministeriltä kysyttiin eduskunnassa koronan pakkotesteistä rajoilla.

Eduskunnan tiistaisessa täysistunnossa käsiteltiin tartuntatautilain pikamuutosta ja kuntavaalien siirtämistä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi, että ”mitä tulee näihin rajoihin, on sanottava teille, että itse olisin toivonut, jos olisin saanut yksin päättää, että elokuussa olisi vedetty rajat kiinni”.

– Sellaista mahdollisuutta ei ollut, mutta tämä muuntovirus antoi sen mahdollisuuden, että tämä toimi katsottiin täysin välttämättömäksi, minkä johdosta rajaliikenteen volyymia laskettiin niin, että kaikkien suomalaisten ohjaaminen testaukseen on mahdollista, Krista Kiuru sanoi.

Ministeri totesi, että ”itse olen todella tiukalla kannalla. Tänään käsitellään mietintöä, jonka lähtökohta on se, että kaikki ohjataan testaukseen ja vielä sen jälkeen pakkotestaukseen”.

– Näin me haluamme kriisin aikana tätä tilannetta hoitaa. Ei yksistään riitä, että pyydetään ennakkotestitodistus, vaan tänään on käsittelyssä malli, jossa testataan kaikki Suomeen tulijat. Eikö se ole todella tiivis ja tiukka malli? Niin tiukka, että moni kysyy, miten me voimme sitä tehdä, kun se tuo satojen ammattilaisten tarpeen rajoille tällä hetkellä. Me teemme sen sen takia, että me suojelemme suomalaisia, Kiuru totesi.

Kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi kuitenkin käyneensä tiistaiaamuna läpi sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeet rajojen pakkotesteistä.

– Me haluamme tukea sitä, että Suomi selviää mahdollisimman vaurioin tästä kriisistä. Selvä epäkohta on ollut tämä rajaturvallisuuskysymys, Antti Häkkänen aloitti.

– Ja nyt kun täällä kuuntelee ministerin puheenvuoroa siitä, että kyllä hallitus olisi halunnut pistää rajalle pakkotestauksen, niin vähän erikoiseen valoon tämä lausunto tulee.

Häkkänen viittasi aluehallintovirastojen maanantaina julkaisemaan tiedotteeseen. Siinä ne sanovat sosiaali- ja terveysministeriön koko kriisin ajan ohjauskirjeillä ohjeistaneen vapaaehtoiseen testaamiseen.

– Yhdessäkään ohjauskirjeessä ei velvoiteta tai ohjata selvään pakkotestaukseen, Antti Häkkänen totesi asiakirjalöydöksistään.

– Tämä on nyt aikamoinen uutinen kieltämättä. Valtioneuvoston tahtotila – julkisuudessa väitetään, että pakkotestaukset olisi pitänyt laittaa. Mutta ohjauskirjeistä tätä ei löydy. Voitteko, ministeri Kiuru, jotenkin vastata tähän?

Ministeri Krista Kiuru ei vastannut suoraan Antti Häkkäsen esittämään kysymykseen. Kiurun ilmeinen vastaus tuli kohdassa, jossa hän puhui harrastusten ulottamisesta käsittelyssä olleen lain piiriin.

– Olemme avin kanssa olleet tulkintavaikeuksissa aikaisemminkin. Ja tämä rajakeskustelu todistaa hyvin sitä. Ja toista kertaa en lähde tämän hevosen selkään, Krista Kiuru sanoi.

Eduskunta jatkoi keskustelua rajojen virustesteistä vielä myöhemmin istunnossa.

