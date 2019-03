”Tahtotila ankarista rangaistuksista on toteutettava”

Kari Tolvasen ja Mia Laihon mukaan uhrien asemasta on huolehdittava kaikin keinoin.

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Kari Tolvanen vaativat, että yhteiskunta tekee kaikkensa lapsiin kohdistuvien rikosten estämiseksi.

– Tällä viikolla julkisuuteen tullet lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat olleet järkyttäviä. Meidän lainsäätäjinä on tehtävä kaikkemme lasten suojelemiseksi. Se miten lapsemme voivat tänään, kertoo siitä miten yhteiskuntamme voi huomenna, edustajat toteavat tiedotteessa.

Kuluvan vaalikauden aikana seksuaalirikosten rangaistuksia on kiristetty. Tolvasen ja Laihon mukaan lapsiin kohdistuvat rikokset ovat erityisen tuomittavia, sillä ne kohdistuvat henkilöihin, jotka eivät kykene suojelemaan itseään.

– Tällä vaalikaudella olemme oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) johdolla tehneet merkittäviä tiukennuksia rikoslakiin erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten osalta. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettiin neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Lisäksi rikoslakiin lisättiin törkeää lapsenraiskausta koskeva uusi pykälä, lakivaliokunnan puheenjohtajana toimiva Kari Tolvanen sanoo.

Törkeää lapsenraiskausta koskeva uusi pykälä koskee tilanteita, joissa tekijä syyllistyy samanaikaisesti raiskaukseen ja lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Törkeästä lapsen raiskauksesta voidaan tuomita enimmillään jopa 12 vuotta vankeutta. Kansanedustajien mukaan rangaistus on kova ja kertoo rikoksen tuomittavuudesta.

– Jatkossa on huolehdittava, että eduskunnan tahtotila ankarampien rangaistusten osalta toteutuu. Lisäksi on kaikin keinoin huolehdittava uhrin, lapsen asemasta. Viranomaisten on kaikin keinoin toteutettava rikosvastuu siten, että lapsen etu otetaan kaikissa käsittelyn eri vaiheissa huomioon, Tolvanen toteaa.

Uhrien hoito vaatii erityisosaamista

Jatkossa lasten kanssa työskentelevät on velvoitettu esittämään rikosrekisteriote ennen työssä aloittamista. Lisäksi lasten harrastusten parissa työskenteleviltä vapaaehtoisilta on mahdollisuus tarkistaa taustatiedot.

– Tällä hetkellä lasten kanssa työskentelevien vapaaehtoisten osalta rikosrekisteriotteen esittäminen ei ole pakollista. Tilanteen korjaamiseksi tein lakialoitteen, jota vaalikauden päättyessä ei valitettavasti ehditty käsitellä. Asia on syytä ottaa seuraavan hallituksen työlistalle heti vaalikauden alussa, lääkärikansanedustaja ja Lastenliiton puheenjohtaja Mia Laiho toteaa.

Kari Tolvasen mukaan rikosten ennaltaehkäisy on tärkeintä.

– Monet lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset jatkuvat vuosien ajan. Siksi on keskeistä, että lapsilla on mahdollisuus helposti ilmiantaa rikos turvalliselle taholle. Lasten maailmassa se tapahtuu nykyisin usein sosiaalisessa mediassa. Siksi viranomaisten ja järjestöjen saatavilla oloa verkossa on lisättävä, kuten esimerkiksi poliisi on jo tehnyt hallituksen antaman lisärahoituksen avulla, Tolvanen toteaa.

Seksuaalirikosten uhrien ja omaisten hoito pitäisi edustajien mukaan keskittää seksuaaliseen hyväksikäyttöön perehtyneisiin yksiköihin. Uhrien hoito on vaativaa ja vaatii erityisosaamista ja kokemusta. Lapsi tai nuori kantaa tapahtunutta koko elämänsä ajan, ja se jättää aina haavat. Laadukas ja riittävän pitkäkestoinen hoito on välttämätöntä lapsen tulevaisuuden kannalta.

– Lasten hyväksikäyttötapaukset ovat myös ammattilaisille henkisesti vaativia selvittää ja hoitaa. Laadukas työnohjaus onkin välttämätöntä kaikille näiden asioiden kanssa työskenteleville työntekijöille työssä jaksamisen kannalta, Laiho sanoo.