Tähän vähennykseen selvä parannus ensi vuonna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vähennys hyödyttää muun muassa hoitotyötä teettäviä ja öljylämmityksestä luopuvia.

Ensi vuonna kotitalousvähennystä voi saada korkeintaan 3 500 euroa, jos teettää joko kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai luopuu öljylämmityksestä. Näiden töiden osalta verovähennystä voi saada 60 prosenttia vähennykseen oikeuttavasta työstä, jos työn ostaa yritykseltä.

– Kyse on merkittävästi muutoksesta, sillä aikaisemmin kotitalousvähennystä on voinut saada 40 prosenttia työn osuudesta ja korkeintaan 2 250 euroa. Esimerkiksi pariskunta, joka teettää paljon kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä ja saa vuosittain täydet kotitalousvähennykset, maksaa ensi vuodelta 2 500 euroa vähemmän veroja kuin aikaisemmin, selittää ylitarkastaja Petri Manninen Verohallinnosta.

Kotitalousvähennyksen korotukset ovat määräaikaisia. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä saatava korkeampi kotitalousvähennys on voimassa vuosina 2022–2023, ja öljylämmitysremontteja koskeva vuosina 2022–2027.

– Lainsäätäjät haluavat selvittää, vaikuttaako kotitalousvähennyksen enimmäismäärän kasvattaminen työllisyyteen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyössä. Öljylämmitysremonttien korotetulla kotitalousvähennyksellä taas halutaan kannustaa ihmisiä siirtymään ilmastoystävällisempiin lämmitysmuotoihin, Manninen kertoo.

Kuten aiemminkin, kotitalousvähennyksessä on sadan euron omavastuu. Kotitalousvähennys pienentää maksettavan veron määrää, ei verotettavan tulon määrää, kuten moni muu verovähennys.

Muiden remonttien kotitalousvähennys säilyy ennallaan

Muiden remonttien kuin öljylämmityksestä luopumisen kohdalla kotitalousvähennys pysyy ennallaan. Jos työn ostaa yritykseltä, kotitalousvähennystä voi siis saada 40 prosenttia vähennykseen oikeuttavasta remonttityöstä, kuitenkin korkeintaan 2 250 euroa.

Jos teettää ensi vuonna esimerkiksi sekä kotisiivousta että remonttia, remonttityöstä voi vähentää 40 prosenttia ja korkeintaan 2 250 euroa, siivoustyöstä taas 60 prosenttia ja korkeintaan 3 500 euroa.

– Kaikkiaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärä voi siis olla 3 500 euroa, mutta remonttitöiden osuus tästä voi olla korkeintaan 2 250 euroa, Manninen sanoo.

Kun arvioi vuonna 2022 saamansa kotitalousvähennyksen määrää, kannattaa hyödyntää vero.fi-sivulta löytyvää laskuria.

Vähennyksen suosio laski viime vuonna

Kotitalousvähennys on yksi eniten hyödynnettyjä verovähennyksiä. Vuonna 2020 sitä myönnettiin 386 miljoonaa euroa. Määrä oli kuitenkin 19 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019.

Laskun taustalla ovat lakimuutokset. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä laski 2250 euroon aiemmasta 2 400 eurosta.

Samalla kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä tehtävä vähennysprosentti laski 50 prosentista 40 prosenttiin.

Kotitalousvähennys 2022

• Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2022 on 3 500 euroa, jos teetät kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai vaihdat öljylämmityksen toiseen lämmitysjärjestelmään.

• Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyössä ja öljylämmitysremonteissa voit vähentää 60 prosenttia työn osuudesta, jos teetät työn yrityksellä. Jos palkkaat henkilön tekemään työtä, voit vähentää 30 prosenttia palkasta sekä työnantajan sivukulut.

• Remonteissa kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa. Jos teetät remontin yrityksellä, voit vähentää 40 prosenttia työn osuudesta. Jos palkkaat henkilön tekemään remonttia, voit vähentää 15 prosenttia palkasta sekä työnantajan sivukulut.

• Kotitalousvähennyksen omavastuu on sata euroa.