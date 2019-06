Tähän päivään saakka ansiosi ovat menneet veroihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Torstaina 6. kesäkuuta vietetään Suomessa veronmaksajan taksvärkkipäivää.

Tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön; alkuvuosi on laskennallisesti paiskottu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi, kertoo Veronmaksajain Keskusliitto.

Kuluvana vuonna kokonaisveroasteen arvioidaan Suomessa olevan 42,8 prosenttia suhteessa kansantuotteeseen, kun mukaan lasketaan valtion, kuntien ja kirkon tuloverot, kulutusverot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Tämä prosentti tulee vuoden 2019 työpäivistä laskettuna täyteen taksvärkkipäivänä 6.6.

Veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 37,3 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli lähellä EU-maiden keskitasoa.

Tällä vuosikymmenellä taksvärkkipäivä on ajoittunut veroasteen nousun vuoksi juhannusviikon läheisyyteen. Parin viime vuoden aikana taksvärkkipäivän vietto on kuitenkin aikaistanut veroasteen käännyttyä laskuun. Suomen veroaste on ollut 2010-luvulla noin 4-5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin EU15-maiden veroasteiden keskiarvo.