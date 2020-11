”Tähän aaltoon ei ole reagoitu” – ekonomisti lainaa Elvistä

EK:n ja STTK:n ekonomisteilla on erilainen käsitys siitä, mitä julkisen talouden vahvistaminen tarkoittaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen kiinnittää huomiota siihen, ettei ikääntymisen aiheuttaman kestävyysvajeen vuoksi ole ryhdytty vielä toimenpiteisiin Suomessa.

– Tähän aaltoon ei ole vielä reagoitu, Sami Pakarinen kirjoittaa Twitterissä.

Hän on jakanut kuvan (alla), josta näkyy, että yli 75 vuotta täyttäneiden määrä lähtee entistä voimakkaampaan kasvuun Suomessa tästä vuodesta eteenpäin ja määrän ennakoidaan nousevan 900 000:een vuoteen 2040 mennessä.

Kuvion mukaan yli 75-vuotiaita on tällä hetkellä reilut 500 000.

Pakarisen mukaan ”jokainen voi pohtia, miltä julkinen talous näyttää vuonna 2040, kun ikääntymisen menopaine on realisoitunut”.

– Eikös tähän aaltoon perustu koko kestävyysvaje- ja työllisyysastepuhe? Siinä mielessä ei ole jäänyt huomaamatta tai reagoimatta, STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà vastaa Pakariselle.

EK:n Sami Pakarisen mielestä nyt kaivattaisiin vähemmän keskustelua ja enemmän toimintaa.

– Elvistä lainaten: A little less conversation and little more action, please, Pakarinen toteaa Lainàlle.

– Eikös tässä ole äksöniä ihan kerrakseen tulossa, muun muassa oppivelvollisuuden pidennys, perhevapaauudistus ja sote-uudistus, STTK:n Patrizio Lainà kysyy.

Lainàn mielestä oppivelvollisuuden pidennys, perhevapaauudistus ja sote-uudistus ovat ”kaikki merkittäviä rakenteellisia uudistuksia julkisen talouden vahvistamiseksi”.

– Meillä on selvästi eri käsitys siitä, mitä julkisen talouden vahvistaminen tarkoittaa, Pakarinen toteaa.

