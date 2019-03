Taavi Rõivas VU:lle: Viron keskustajohtaja leikkii tulella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-pääministeri pelkää oikeistopopulistien ottamisen hallitukseen tärvelevän maansa ulkosuhteita.

Selvästi suurimman äänisaaliin Viron äskettäisissä parlamenttivaaleissa keräsi markkinaliberaali reformipuolue. Vaalituloksen perusteella otaksuttiin yleisesti, että puolue palaisi oppositiosta takaisin vallankahvaan ja pääministeriksi nousisi sen puheenjohtaja, vaalien äänikuningatar Kaja Kallas.

Kun vaaleista on kulunut kolme viikkoa, poliittinen asetelma Suomenlahden eteläpuolella näyttää huomattavasti monimutkaisemmalta. Vaikka presidentti Kersti Kaljulaid on ilmoittanut, että hänen ehdokkaansa tulevan hallituksen muodostajaksi on Kallas, pääministerinä marraskuusta 2016 toiminut keskustapuolueen puheenjohtaja Jüri Ratas rakentaa koalitiota oikeistopopulistisen Ekren ja keskustaoikeistolaisen Isänmaa-puolueen kanssa.

Entinen pääministeri Taavi Rõivas sanoo keskustajohtajan halventavan äänestäjien tahtoa ja jopa vahingoittavan Viron hyvää kansainvälistä mainetta. Rõivas toimi reformipuolueen puheenjohtajana 2014–2017 ja pääministerinä, kunnes puolue joutui syksyllä 2016 väistymään oppositioon.

– Vaalitulos antoi erittäin vahvan signaalin siitä, että virolaiset eivät hyväksyneet reformipuolueen syrjäyttämistä ja keskustan nousua pääministeripuolueen asemaan. Rataksen hallituksen kaikki kolme puoluetta menettivät kannatustaan, kun taas reformipuolueen suosio kasvoi entisestään, Rõivas toteaa Verkkouutisille.

– Sen sijaan, että Ratas olisi tunnustanut tappionsa, hän päättikin ryhtyä tavoittelemaan hallitusyhteistyötä ultrakonservatiivisen ja oikeiston äärilaitaa edustavan Ekren kanssa. Ekren kannatuksen vahvistuminen ei sinänsä ollut yllätys, vaan heijastelee yleiseurooppalaista trendiä, mutta hallitukseen tällaisella puolueella ei pitäisi olla mitään asiaa.

Viron entisen Moskovan-suurlähettilään Mart Helmen johtaman Ekren ottamista mukaan hallitukseen on perusteltu sillä, että puolue sai vaaleissa yli 99 000 ääntä. Tällaista argumentaatiota Rõivas pitää älyllisesti kestämättömänä.

– Jos Ekrelle pitäisi tuollaisen äänimäärän vuoksi avattava ovet hallitukseen, miksi yli 162 000 ääntä kerännyt reformipuolue pitäisi jättää sen ulkopuolelle, hän kysyy.

Epäuskoisia reaktioita

Tieto siitä, että Jüri Ratas pyrkii säilyttämään pääministerin aseman liittoutumalla oikeistopopulistien kanssa, on herättänyt Rõivasin mukaan oudoksuntaa eurooppalaisissa pääkaupungeissa.

– Eurooppalaisten kollegojeni – useat heistä entisiä tai nykyisiä pääministereitä – on ollut vaikea ymmärtää, miksi ihmeessä Rataksen johtama keskustapuolue hylkäsi Kaja Kallaksen esittämän avokätisen yhteistyötarjouksen ja halusi ryhtyä neuvotteluihin ekstremistien kanssa. Monessa muussa maassahan on päinvastoin ponnisteltu kovasti ääripuolueiden pitämiseksi hallituksen ulkopuolella, Rõivas sanoo.

Ekren piiristä esitetty jyrkän EU-kielteinen ja Viron kansainvälisiä sitoumuksia kyseenalaistava retoriikka on omiaan herättämään huolta maan ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan jatkuvuudesta, jos puolue nousee hallitukseen.

Yhteiskunnallisia jännitteitä lietsovat puheet ja EU:n toistuva rinnastaminen Neuvostoliittoon ovat Rõivasin mukaan esimerkkejä keinoista, joilla Ekre on kylläkin kyennyt kasvattamaan kannatustaan, mutta samalla edistänyt Venäjän kaltaisten ulkoisten voimien EU:n heikentämiseen tähtääviä pyrkimyksiä.

– Ekre epäilemättä liudentaa retoriikkaansa varmistaakseen ministerinsalkkunsa, mutta arvot puheiden taustalla eivät yhdessä yössä muutu. Moni pelkääkin Viron tinkivän rakentavasta roolistaan EU-pöydissä ja siten vähitellen heikentävän koko unionin yhtenäisyyttä, Rõivas arvioi.

– Virolla on onneksi vahva ja ammattitaitoinen virkamieskunta, joka toivottavasti kykenee ehkäisemään pahimmat ulko- ja turvallisuuspoliittiset vahingot. Senkään varaan emme ikävä kyllä voi täysin tuudittautua.

”Tulisivatpa he järkiinsä”

Jos Jüri Rataksen puuhaama kolmen puolueen hallitus toteutuisi, sillä olisi 57 kansanedustajansa turvin takanaan selvä enemmistö Viron 101-paikkaisessa parlamentissa. Taavi Rõivas pitää silti yhä hyvinkin mahdollisena, että seuraava pääministeri on reformipuolueen Kaja Kallas.

– Rataksen tavoittelemaa hallituspohjaa vastustetaan Virossa poikkeuksellisen laajasti. Ekrellä on toki merkittävää kannatusta, mutta monin verroin suurempi joukko kansalaisia suhtautuu erittäin kielteisesti ajatukseen hallituksesta, jossa Ekre olisi mukana, Rõivas sanoo.

– Tämä näkyy selvästi myös vaalien jälkeen toteutetuissa mielipidemittauksissa. Keskustan kannatustrendi on jyrkässä laskusuunnassa, sillä edes sen omat kannattajat eivät lainkaan hyväksy hallitusyhteistyötä Ekren kanssa, hän toteaa.

– Ymmärrän sinänsä hyvin, että Jüri Ratas haluaisi pitää kiinni pääministerin paikasta. Omasta kokemuksestani tiedän, että tuskin mikään muu tehtävä politiikassa on yhtä kiinnostava ja palkitseva.

Mutta haluaako Ratas todella tulla muistetuksi pääministerinä, joka luopui periaatteistaan, nosti ääripuolueen hallitukseen ja hylkäsi omat äänestäjänsä?

Sellaista jälkeä historian lehdille Rõivas ei ainakaan itse mielellään jättäisi.

– Haluankin edelleen uskoa, että Rataksen keskusta ja Isänmaa-puolue tulevat pian järkiinsä, hylkäävät Ekren myrkyllisen agendan ja palaavat hyvässä yhteistyössä reformipuolueen kanssa rakentamaan eteenpäin katsovaa Viroa, hän toteaa.