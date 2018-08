Taas virhe turvatarkastuksessa: Lentokenttää evakuoidaan

Osa Saksassa sijaitsevan Frankfurtin lentokentän terminaaleista on jouduttu evakuoimaan turvatarkastuksessa tapahtuneen virheen takia, kertoo Independent. Lapsen kanssa liikkuneen henkilön uskotaan päässeen turvatarkastuksen läpi ilman tarkastusta.

Turvatarkastuksen ohittamisen jälkeen parivaljakko on kadonnut turvakameroilta. Lasta ja henkilöä ei toistaiseksi ole löydetty.

Osa Frankfurtin lennoista saattaa myöhästyä tai peruuntua operaation takia.

Due to a police action, the German Federal Police is currently evacuating Piers A and Z at Frankfurt Airport’s T1. As a result of this measure, flight disruptions can be expected. Passengers are advised to check the status of their flight. pic.twitter.com/sRDEUOeysd

— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) August 7, 2018