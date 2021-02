Yhä uusi koronarokote, estää vaikean taudin yli 90-prosenttisesti

Kiinalaisen CanSino-yhtiön koronarokotteen kerrotaan luovan tehokkaan suojan vain yhden rokoteannoksen jälkeen.

Kliinisten kokeiden perusteella tuote esti oireellisia infektioita 65,7 prosentin tehokkuudella ja 91 prosenttia vakavista tautitapauksista.

CanSinon tuote olisi hyväksynnän saatuaan kolmas Kiinassa kehitetty koronarokote. Rokotetta on testattu Pakistanissa, Meksikossa, Venäjällä, Argentiinassa ja Chilessä. Yhtiö ilmoitti helmikuun alussa, että kokeisiin oli osallistunut yhteensä 40 000 henkilöä 78 eri tutkimuskeskuksessa.

Kehitystyötä on johtanut biologiseen sodankäyntiin erikoistunut kansanarmeijan kenraalimajuri Chen Wei, joka tunnetaan Kiinassa ”Ebolan tuhoajana” aiemman rokotetutkimuksen ansiosta.

Tuloksista ilmoittanut Pakistanin terveysministeri Faisal Sultan kertoi Kiinan toimittavan maahan kymmeniä miljoonia rokoteannoksia. Sultanin mukaan Pakistanin aineiston perusteella rokote esti oireellisia tautitapauksia 74,8 prosentin teholla ja ehkäisi täysin vakavat infektiot.

Rokotteen tehosta virusmuunnoksia vastaan ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuuteen.

Clinical trial data (phase-3) of a one-dose Ad5-nCoV vaccine for Covid (Cansino Bio) received. Interim analysis by the Independent Data Monitoring Committee shows 65.7% efficacy at preventing symptomatic cases and 90.98% at preventing severe disease (multicountry analysis).

