Taas uusi koronan alatyyppi leviää Tanskassa

Tutkijat ovat seuranneet koronaviruksen omikronaallon etenemistä erityisesti Tanskassa, jossa muunnoksia seurataan harvinaisen laajasti laboratoriossa tehtävän sekvensoinnin avulla.

Maan tartuntamäärät kääntyivät joulukuun alussa voimakkaaseen kasvuun uuden variantin yleistyessä nopeaan tahtiin. Tautiaalto oli huipussaan tammikuun lopulta helmikuun puoliväliin, jolloin uusia tautitapauksia vahvistettiin enimmillään lähes 50 000 kappaletta päivässä.

Tilanteen rauhoittumisesta on ollut merkkejä viimeisen viikon aikana, sillä uusia tapauksia todettiin sunnuntaina enää 25 700 kappaletta. Maa on poistanut lähes kaikki koronarajoitukset. Arvostelijoiden mukaan päätös oli ennenaikainen, sillä kuolemantapausten määrä on ollut huomattavassa kasvussa.

Tanskassa on seurattu tarkasti omikronin uuden BA.2-alamuunnoksen yleistymistä, joka voi Maailman terveysjärjestö WHO:n epidemiologi Maria Van Kerkhoven mukaan aiheuttaa uuden epidemia-aallon ja mahdollisesti sairastuttaa myös omikronista toipuneita.

Amerikkalainen epidemiologi Eric Feigl-Ding toteaa tilastoissa näkyvän ylikuolleisuuden kasvaneen monissa maissa. Ylikuolleisuuden arvioidaan paljastavan pandemian todelliset vaikutukset tarkemmin kuin virallisten koronakuolemien määrä, joka vaihtelee esimerkiksi testimäärien mukaan.

– Meidän on toimittava nopeasti BA.2:n nousun pysäyttämiseksi. Emme ole oppineet aiemmasta, jos jätämme sen huomiotta. Silloin vastassa voi olla uusi tai yhä jatkuva ylikuolleisuuden kasvu, Feigl-Ding tviittaa.

Japanissa tehdyn tutkimuksen esiversion mukaan BA.2 voisi levitä aiempaa herkemmin ja aiheuttaa vakavampaa taudinkuvaa. Hamstereilla tehdyissä kokeissa havaittiin laajempia keuhkovaurioita.

Tutkijat seuravat parhaillaan erityisen aggressiiviseksi kuvailtua BA.2:n alatyyppiä H78Y, jonka yleisyys on ollut nopeassa kasvussa. Tanskassa alkuperäinen omikron eli BA.1 on jo lähes syrjäytetty.

Viruksen Orf3a-proteiinissa havaittujen mutaatioiden on arveltu liittyvän immuunivasteen väistämiseen. Uuden alatyypin vaikutuksista saadaan tarkempia tietoja vasta uusien tutkimusten myötä.

BA.2 has 1. Higher R 1.4X (growing around the world) 2. More vaccine evading 3. Resistant to BA.1 induced immunity. 4. Higher severity (pathogenicity): More rapid and more extensive lung damage in hamsters

13) we must act quickly with high urgency to stop the rise of BA2. We have not learned from the past — if we ignore BA2, we could be facing another / continued wave of excess deaths. Let’s learn from history rather than repeat it. 🙏 https://t.co/MyJnhNCAdC

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 20, 2022