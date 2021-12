Taas uusi ennätys – Suomessa nyt 1791 uutta tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taudin aiheuttamia uusia kuolemantapauksia kirjattiin 15 kappaletta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on vahvistanut 1 794 uutta koronavirustapausta. Luku ylittää edellisen ennätyksen torstailta, jolloin infektioita todettiin 1 781 kappaletta.

Koronatapauksia on todettu kuluvan viikon aikana jo 9 825 kappaletta. Ilmaantuvuusluku on koko maassa 382 ja alueellisesti korkein Pohjois-Pohjanmaalla (693).

Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on laskenut kuudella henkilöllä 54 potilaaseen. Tämän lisäksi erikois- ja perusterveydenhuollossa on yhteensä 233 potilasta.

Uusia kuolemantapauksia on kirjattu 15 kappaletta. Infektioita on vahvistettu kahden viikon aikana yhteensä 18 767 kappaletta eli 24 prosenttia aiempaa seurantajaksoa enemmän. Positiivisten testien osuus on ollut viime päivinä noin 6,5 prosenttia.

THL:n mukaan epidemiaa ei voi enää kuvata vuorokautisilla tartuntaluvuilla, kuten aiemmin. THL ei enää ilmoita koronatartuntalukuja viikonloppuisin. Muun muassa testauksen vähenemisestä seuraa, että luvut eivät enää välttämättä ole samalla tavalla vertailukelpoisia.