Professori erosi kokoomuksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tunnettu talouskeskustelija ei sulattanut lisäbudjetin hyväksymistä.

Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja johtamiskoulu EE:n toimitusjohtaja Pekka Mattila jätti kokoomuksen, sillä ei kokenut puolueen talouspoliittisen kannan vastaavan omaansa.

Mattilalle viimeinen tikki oli keskiviikkona hyväksytty lisäbudjetti.

Hallitus hyväksyi keskiviikkona lisäbudjetin, joka paisui odotetusta 300 miljoonasta 381 miljoonaan.

– Ikääntyvä kansakunta elää juuri nyt suhdannehuippua, mutta hallituksen eilinen lisäbudjetti päätti taas menojen kasvattamisesta ja uudesta velanotosta. Tämä ei ole vastuullista politiikkaa ja lisää edelleen painetta kutistuville työikäisten sukupolville, Mattila toteaa Facebook-päivityksessään.

Päätös ei kuitenkaan ollut Mattilalle hetken mielijohde.

– Parin viime vuoden aikana kipukohdaksi minulle muodostui puolueen suhde talouspolitiikkaan – tai siis sekä ideologisen että rationaalisen suhteen puute, hän kirjoittaa.

Kaikelle on aikansa. Tänään erosin kokoomuksen jäsenyydestä noin kahdenkymmenen vuoden suhteen…

– Arvioin nyt vanhaa puoluettani neutraalisti tavallisen vaalikarjan edustajana, Mattila kirjoittaa.

Iltasanomien haastattelema puoluesihteeri Janne Pesonen (kok.) ei pidä Mattilan lähtöä huolestuttavana. Pesosen mukaan päivänpolitiikan kuohunnoilla on hyvin vähän vaikutusta siihen, lähtevätkö ihmiset puolueesta vai ei.

– Olemme puolue, jossa on perinteisesti jossain kysymyksissä näkemyksiä laidasta laitaan. Tässä on kohta sata vuotta opittu olemaan keskenämme ja saamaan asioita aikaiseksi. En ole huolissani, että esimerkiksi taloudessa tai verotuksessa on erilaisia näkemyksiä, mitä pitäisi tehdä ja touhuta, Pesonen toteaa.