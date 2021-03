Heiltä rokotevastaiset viestit tulevat – taustalla 12 ihmistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaalisen median yhtiöitä vaaditaan suitsimaan rokotevastaisen tiedon leviämistä.

Digitaalisen vihan torjunnan keskuksen (CCHD) mukaan jopa 65 prosenttia rokotevastaisista viesteistä sosiaalisessa mediassa on peräisin kahdeltatoista aktivistilta, kertoo BBC. Keskus kävi läpi yli 812000 rokotteisiin liittyvää julkaisua Twitterissä ja Facebookissa. Rokotevastaisilla aktivisteilla on Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja Youtubessa yhteensä 59 miljoonaa seuraajaa.

Yhdysvalloissa on vedottu sosiaalisen median yhtiöihin aktivistien tilien sulkemiseksi. Kolme aktivisteista on poistettu joiltakin sosiaalisen median alustoilta, mutta ketään heistä ei ole poistettu kaikilta. Facebook on kertonut tutkivansa, rikkovatko aktivistit sen sääntöjä.

Yksi tunnetuimmista rokotevastaisen tiedon levittäjistä on USA:n entisen presidentin John F. Kennedyn veljenpoika Robert F. Kennedy. Hänen Instagram-tilinsä on jo poistettu, mutta Facebook-sivu on edelleen olemassa.