Täällä yli 16-vuotiaat saavat nyt rokotteen, paitsi jos olet valkoinen

USA:n Vermontin osavaltiossa on torstaista saakka annettu koronarokotteita kaikille ikäryhmille. Yhdellä poikkeuksella.

– Jos sinä tai joku kotitaloduessasi identifioituu mustaksi, alkuperäiskansojen edustajaksi tai värilliseksi henkilöksi (BIPOC), mukaan lukien kaikki Abenaki- tai muut First Nations -syntyperät, voivat kaikki kotitalouden jäsenet jotka ovat 16-vuotiaita tai vanhempia ilmoittautua saamaan rokotteen!, kuvernööri Phil Scott twiittasi.

Rajauksen perusteluja on ihmetelty laajalti. Osavaltion mukaan taustalla ovat korkeammat tartuntaluvut ja heikompi rokotusmäärä värillisten keskuudessa. Vermontissa on varsin vähän värillisiä asukkaita.

Osavaltiota on silti syytelty syrjinnästä. Jotkut kehottavat kuvittelemaan vastaavaa tilannetta, jossa olisi todettu, että rokotteita saisivat vain valkoiset.

— Governor Phil Scott (@GovPhilScott) April 1, 2021