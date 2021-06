Täällä vanhojen asuntojen myynti kasvoi 110 prosenttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toukokuussa vanhoja asuntoja myytiin 29,0 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Ensiasunnonostajat painottuvat entistä enemmän pääkaupunkiseudulle, kertoo Huoneistokeskus. Pääkaupunkiseudulla tehtiin toukokuussa vanhojen asuntojen kauppoja 35,2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Muualla Suomessa kauppoja tehtiin toukokuussa 27,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

– Toukokuun kauppamäärät olivat korkealla tasolla aiempiin vuosiin verrattuna. Kuten huhtikuussakin, myös toukokuussa vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin Suomessa noin tuhat kappaletta enemmän kuin vuosina 2016-2020, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo.

– Helsingissä vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin toukokuussa 30,6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Espoossa kauppamäärät nousivat edellisvuoden toukokuuhun verrattuna 33,2 prosenttia ja Vantaalla peräti 58,2 prosenttia, hän lisää.

Kuopiossa vanhoja asuntoja myytiin toukokuussa 74,0 prosenttia ja Joensuussa peräti 110,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa.

Hintataso lykkää nuorten ensiasunnon ostoa

Ympäristöministeriön ja Nuorisoasuntoliiton keväällä julkaiseman tutkimuksen mukaan 77 prosenttia 18-29-vuotiaista nuorista asuu vuokralla. Omistusasunnossa asuu tutkimuksen mukaan vain 17 prosenttia nuorista. Kolme kymmenestä nuoresta asuu yksiössä ja tätä hieman suurempi osuus kaksiossa.

Tutkimuksen mukaan omistusasunnon ostoaikeita tulevaisuudessa on 65 prosentilla 18-29-vuotiaista nuorista. Nuoret ovat keskimäärin valmiita maksamaan seuraavan kolmen vuoden aikana omistusasunnosta noin 213 000 euroa, mutta alueelliset erot maksuvalmiudessa ovat suuria.

Saleniuken mukaan asumisen eriarvoistuminen näkyy myös ensiasunnon ostajien kohdalla – millaiseen asuntoon tai alueeseen omat säästöt sekä mahdolliset muut lisävakuudet riittävät.

– Ensiasunnon ostajien keski-iän nousun myötä mietitään ensimmäistä asuntoa ostettaessa myös tarkemmin muun muassa omaa perheen perustamistilannetta. Tällä on merkitystä asunnon koon suhteen ja tällöin ollaan todennäköisemmin helpommin joustamassa esimerkiksi sijainnin kohdalla, jotta saadaan enemmän neliöitä, Salenius sanoo.

Ensiasunnon ostajat ovat painottuneet entistä enemmän pääkaupunkiseudulle. Jo yli 40 prosenttia ensiasunnonostajista tekee asuntokaupat pääkaupunkiseudulla, kun vielä kymmenen vuotta sitten pääkaupunkiseudun osuus oli 30 prosenttia.

– Samalla ensiasunnon ostajan keski-ikä on noussut 30 vuoteen, kun pääkaupunkiseudun kohonnut asuntojen hintataso vaatii entistä pitkäjänteisempää ennakkosäästämistä sekä korkeampia tuloja, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo.

– ASP-lainojen enimmäismäärän korottaminen tänä vuonna osaltaan parantaa ensiasunnon ostajien mahdollisuutta hankkia asunto myös kasvukeskuksista. Toisaalta esillä oleva velkakatto voi toteutuessaan hankaloittaa ensiasunnon ostajien asemaa jatkossa etenkin pääkaupunkiseudulla, Kostiainen jatkaa.

Nordean ensiasunnon ostajille myönnettyjen lainojen määrä on kasvanut maltillisesti tänä vuonna. Viimeisen vuoden aikana lainatiskeillä ovat käyneet erityisesti asunnonvaihtajat, jotka ovat hakeneet etätöihin paremmin soveltuvia isompia asuntoja. Tämä on näkynyt keskimääräisen lainamäärän maltillisena kasvuna.

– Ensiasunnonostajien keskimäärinen asuntolaina on reilu 160 000 euroa, mikä on noin 20 000 euroa suurempi kuin kaikkien uusien asuntolainojen keskikoko. Ensiasunnon ostajien asuntolainan keskimääräinen koko on noin 360 prosenttia suhteessa käytettävissä oleviin vuosituloihin, Kostiainen toteaa.

Kotitaloudet nostivat huhtikuussa uusia asuntolainoja noin 1,93 miljardia euron edestä, mikä on noin 482 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.