Täällä sade pieksää viikonloppuna

Ensi viikon sää on ennusteen mukaan vaihtelevaa, mutta ajankohtaan nähden melko lämmintä.

Viikonlopuksi Suomeen on tulossa sateita sekä tuulista säätä. Lauantaina sää pilvistyy etelässä jo aamulla.

– Aamun ja aamupäivän aikana Suomeen alkaa saapua sateita etelästä. Sunnuntain vastaiseen yöhön mennessä sateet leviävät maan eteläosaan sekä maan keskiosaan Vaasan ja Pohjois-Karjalan korkeudelle asti. Myös tuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa. Idän ja koillisen välinen tuuli puhaltaa puuskissa 14–18 m/s, voimakkaammat myrskypuuskatkin ovat mahdollisia, ennustaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Tuuli voimistuu puuskaiseksi jo lauantaina aamulla, mutta on voimakkaimmillaan iltapäivällä. Iltaa kohden puuskainen tuuli jatkuu, mutta puuskat ovat jo heikompia. Vettä tulee ennusteen mukaan maan eteläosassa lauantain ja sunnuntain aikana yhteensä enimmillään 10–20 mm.

Sateiden pohjoispuolella sään ennustetaan olevan lauantaina laajalti aurinkoista. Päivälämpötilat ovat etelän 20 asteen tienoilta Lapin 19–24 asteeseen.

Sunnuntain vastaisen yön ja sunnuntain kuluessa sadealue muuttuu hajanaisemmaksi.

– Sunnuntaina sateita tulee silti monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Sateissa myös ukkonen on paikoin mahdollista, Rinne ennustaa.

Tuulenpuuskat voimistuvat ennusteen mukaan jälleen iltapäiväksi. Maan pohjoisosassa puuskien voimakkuus on sunnuntaina enimmäkseen 10–16 m/s. Etelässä ja maan keskivaiheilla tuuli on jo selvästi lauantain tuulia heikompaa. Päivälämpötila on sunnuntaina laajalti 18–22 astetta, maan keskiosan sateissa kuitenkin enimmäkseen 14–19 astetta.

Ensi viikon sää koulujen alkaessa

Koulut alkavat monin paikoin 10.–16. elokuuta. Tämän hetken ennusteen mukaan ensi viikon maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona pilvisyys vaihtelee, ja kuurosateita tulee siellä täällä. Päivälämpötila on enimmäkseen 19–22 astetta, Lapissa 15–20 astetta.

– Viikon jälkipuolella Suomea lähestyy idästä lämpimän ilman kieleke, toisaalta myös sateita. Mikäli lämmin ilma ja sateet ottavat itäisemmän reitin, sää on melko aurinkoista, vähäsateista ja päivälämpötilat 20–22 asteen tienoilla. Mikäli reitti ulottuu lännemmäksi, sateita on luvassa enemmän, mutta samalla myös hellelämpötilat ovat mahdollisia. Helleilmamassan ja hieman viileämmän ilmamassan rajalla on sateista. Jos helleilmamassa kurottaa Suomeen, myös ilmamassan reunalla olevat sateet levittäytyvät meille, Rinne toteaa.

