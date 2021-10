Täällä rokotettiin lähes kaikki: Yhteiskunta taas auki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Portugalin arvioidaan olevan esimerkki endeemiseen koronavirukseen sopeutumisesta.

Euroopan korkeimman rokotuskattavuuden saavuttanut Portugali on pystynyt palaamaan monella tavoin pandemiaa edeltäneeseen normaalitilaan.

Maan väestöstä noin 90 prosenttia on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä osuus on lähes sata prosenttia, 25–49-vuotiaiden ryhmässä 95 prosenttia ja 12–17-vuotiaiden ryhmässä 88 prosenttia.

Koronaviruksen deltamuunnos iski Portugaliin rajusti alkuvuonna, jolloin päivittäisiä tapauksia vahvistettiin noin 13 000 päivässä. Päivittäinen keskiarvo on ollut viime viikkoina noin 750 tapausta, ja määrät ovat olleet laskussa kesän jälkeen. Sairaalahoidossa oli alkuvuonna 6 700 potilasta, nyt vain 320 potilasta.

Wall Street Journal -lehti arvioi Portugalin olevan osuva esimerkki siitä, miltä endeeminen Covid-19 tulee näyttämään. Tartunnat eivät ole nollassa, mutta yhteiskunta on pystytty avaamaan rokotteiden luoman suojan turvin.

Portugalin hallitus purki suurimman osan rajoitustoimista lokakuun alussa. Jalkapallostadionit ovat jälleen täynnä, sillä aiemmin voimassa olleesta 30 prosentin yleisörajoituksesta on luovuttu. Koronapassit tarkastetaan silti kaikilta yleisötapahtumiin osallistuvilta, ja kasvomaskit ovat pakollisia myös stadioneilla.

Maskipakko on edelleen voimassa julkisessa liikenteessä, kouluissa yli 10-vuotiaille sekä kauppojen, ravintoloiden ja baarien työntekijöille.

Portugalin asettamaa mallia on seurattu tiiviisti eri puolilla maailmaa. Maan katsotaan välttäneen esimerkiksi Britannian ongelmat, jotka aiheutuivat rajoitusten liian varhaisesta purkamisesta. Tartuntamäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa, sillä vasta 73 prosenttia Britannian väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Vastaavia huolia on esitetty myös Suomessa.

IMM-tutkimuslaitosta johtava Maria Mota sanoo Portugalin olevan tällä hetkellä transitiovaiheessa, joka erottaa aiemman pandemiavaiheen uudesta endeemisen koronan aikakaudesta.

– Kukaan ei tule unohtamaan tammikuun tapahtumia. Mutta korona on nyt endeeminen, ja meidän on opittava elämään viruksen kanssa. Se kiertää edelleen, vaikka lähes koko väestö on rokotettu. Virus ei ole katoamassa mihinkään, Mota sanoo.