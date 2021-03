Täällä rokotetaan jo kolmekymppisiä

Koronavirusrokotuksia ollaan laajentamassa Yhdysvalloissa yhä uusille ikäryhmille.

New Yorkin osavaltiossa rokotteita voivat saada tiistaista lähtien kaikki yli 30-vuotiaat asukkaat, ja esimerkiksi New Jerseyssä painotetaan aiempaa enemmän asiakaspalvelutehtävissä olevia työntekijöitä. Yli 16-vuotiaat voivat varata rokotusajan New Yorkissa huhtikuun 6. päivästä lähtien.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on kehottanut osavaltioita avaamaan koronarokotukset koko aikuisväestölle viimeistään toukokuun 1. päivään mennessä.

Tähän mennessä 29 prosenttia kansasta eli yli 93 miljoonaa amerikkalaista on saanut ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta. Annoksia on annettu viime päivinä noin 2,8 miljoonaa kappaletta päivässä.

Rokotushanketta on pyritty kiirehtimään, sillä tartuntamäärät ovat olleet nousussa monissa osavaltioissa. New Yorkin terveysviranomaiset ovat kehottaneet välttämään sisätiloissa tapahtuvia kokoontumisia ja pysymään alle kymmenen hengen ryhmissä.

– Olemme osoittaneet, että meillä on kapasiteetti antaa rokotteita, ja niille on myös kysyntää. Lisätkää toimituksia, niin voimme pistää hommaan vauhtia, pormestari Bill de Blasio sanoi Wall Street Journal -lehden mukaan.

Osavaltioon viikoittain saapuneiden annosten määrä nousi viime viikolla noin 830 000 annokseen. Tähän mennessä lähes 30 prosenttia New Yorkin asukkaista eli 5,8 miljoonaa henkilöä on saanut ainakin ensimmäisen rokotusannoksen.

Vaccination Update:

29.6% of New Yorkers have received at least one vaccine dose and 16.8% have completed their vaccine series.

-171,419 total doses were administered over the past 24 hours

-9,056,970 total doses administered to date

Details: https://t.co/S1OmTSRTWp pic.twitter.com/4nHSNmg042

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 29, 2021