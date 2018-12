Täällä piileskelee maailman etsityin nainen ”Valkoinen leski”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tiedustelupalvelut ovat jahdanneet brittiläinen Samantha Lewthwaite jo vuosia.

Britannian tiedustelupalvelu epäilee, että valkoiseksi leskeksi kutsuttu Samantha Lewthwaite piileskelee Jemenissä, kertoo Daily Mail.

Lewthwaite on tiettävästi maailman etsityin nainen. Valkoinen leski -nimityksen hän sai sen jälkeen, kun hänen aviomiehensä Jermaine Lindsay kuoli toteuttaessaan terrori-iskun Lontoon metroon vuonna 2005.

Lewthwaite on Britannian kansalainen ja myös fanaattinen jihadisti.

Jo kerran kuolleeksi julistetun naisen kiinniotto on tiedustelulähteiden mukaan lähempänä kuin koskaan.

– Hän on pysynyt ykköskohteenamme, ja verkko on viimeinkin kiristymässä hänen ympärillään. Me saamme hänet, kertoo nimetön lähde.

Valkoisen lesken epäillään olevan Jemenissä terroristijärjestö Al-Shabaabin suojeluksessa.

– Jemen on Al-Shabaabin rekrytointipesäke. Hänen [valkoisen lesken] kaltaiset piileskelevät terroristit hyötyvät Jemenin poliittisesta kaaoksesta, lähde kertoo.

Tiedustelupalvelut ovat jahdanneet jo vuosikausia Samantha Lewthwaitea. Naisen kerrotaan muuttaneen ulkonäköään plastiikkakirurgialla sekä lihottaneen itseään, jotta hänet olisi vaikeampi tunnistaa.

Interpol antoi hänestä kansainvälisen pidätysmääräyksen vuonna 2013, kun hänen todettiin olleen Kenian pääkaupunki Nairobissa tapahtuneen terrori-iskun takana. Ostoskeskukseen kohdistuneessa iskussa kuoli yli 70 ihmistä ja 200 haavoittui.

Valkoinen leski on yhdistetty myös lukuisiin muihin terrori-iskuihin, jotka ovat vaatineet yhteensä satoja kuolonuhreja.

Tiedustelulähteiden mukaan nainen on ollut aktiivinen myös Jemenissä. Hänen kerrotaan kouluttaneen terroristeja iskemään suosittuihin lomakohteisiin eri puolilla Eurooppaa.

Samantha Lewthwaitella on neljä lasta, joista hänen kerrotaan kasvattaneen myös jihadisteja.