”Täällä ollaan kiimaisen kiinnostuneita kokoomuksesta”

Hallituspuolueet syyttivät kokoomusta 800 miljoonan euron veronalennuksista suurituloisille.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen hämmästeli eduskunnan täysistunnossa käytyä budjettikeskustelua. Eduskunnassa vaihdettiin miehitystä kesken debatin.

– Luulin tulevani budjettikeskusteluun, mutta täällä ollaankin kiimaisen kiinnostuneita kokoomuksesta. Liittykääpä kokoomukseen, kun se teitä kiinnostaa niin kuin kiimaisia kolleja. Varjelkoon, Juhana Vartiainen aloitti puheenvuoronsa.

Hallituspuolueiden suunnasta väitettiin keskustelun aikana useita kertoja, että kokoomus vaatii 800 miljoonan euron veronkevennyksiä, jotka kohdistuvat hyvätuloisille tilanteessa, jossa valtion ensi vuoden budjetti on kymmenen miljardia alijäämäinen.

– (UPM:n toimitusjohtaja) Jussi Pesonen ja muut saavat tästä kaikkein suurimman summan lastenne tulevilla veronkorotuksilla. Missä on huoli valtiontaloudesta, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi.

Väite pohjautui hallituspuolueiden eduskunnan tietopalvelulta tilaamaan laskelmaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi, että kokoomus on esitellyt omat työllisyystoimensa.

– Minusta on ikävää, että tilanteessa, jossa meillä on puoli miljoonaa työtöntä, te valitsette sieltä joitakin ja vääristelette ja irvistelette niistä, Orpo sanoi.

Orpo listasi kokoomuksen toimien joukosta ikäihmisten kotitalousvähennyksen parantamisen, terapiatakuun ja varhaiskasvatusmaksujen alentamisen.

Mistä kokoomus leikkaisi?

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen ihmetteli, miten kokoomus kustantaa suurituloisten veronalennukset ja mistä kokoomus leikkaisi.

– Koronatestit, kunnat, hävittäjähankinnat, koulutus, yritystuet. Puheenjohtaja Orpo, mitä te näistä viivaatte yli, Petri Honkonen kysyi.

Orpo syytti Honkosta vääristelystä ja sanoi kokoomuksen kannattavan hävittäjähankintoja, kuntien auttamista ja vaikka velkaantumista, jotta koronan aiheuttamat vahingot saadaan hoidettua.

– Se, mitä me peräänkuulutamme, on rakenteelliset toimet ja kestävyyden parantaminen, jotta Suomi pärjää ja meillä on hyvinvointiyhteiskunta. Tähän toivoisin hallituspuolueilta ja keskustalta asiallista vastausta, Orpo sanoi.

– Eikö kuitenkin ole tosiasia, että yksi teidän keskisimpiä esityksiä on, että te esitätte 800 miljoonaa kaikkein suurituloisimmille veronkevennyksiä, SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen kysyi.

”Minäpä väännän rautalangasta”

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) totesi, että jopa hallituspuolueiden johtotehtävissä olevat kansanedustajat eivät ole ymmärtävinään, miten kokoomus tukee panostuksia kuntien peruspalveluihin, testaamiseen ja yritysten tukemiseen ja samanaikaisesti moittii valtavaa velkaantumista.

– Minäpä väännän rautalangasta. Kun hallitus tekisi enemmän nopeasti vaikuttavia työllisyystoimia, niin tämä työllisyys lisää julkisen talouden tuloja. Ja kun niitä tuloja on enemmän, silloin velkaa tarvitaan vähemmän. Näin tämä toimii, Zyskowicz selvitti.

Zyskowicz tähdensi, että kokoomus ei vastusta testaamista, peruspalveluita ja yritysten tukemista, vaan puolue panostaisi työllisyyteen, joka rahoittaisi osin nämä menot.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoi, että kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa ainut konkreettinen verotukseen liittyvä kohta oli 50 prosentin rajavero, jota enempää ei pitäisi maksaa lisätuloista.

SDP:n Antti Lindtman siteerasi Verkkouutisia ja totesi kansanedustaja Sari Sarkomaan sanoneen tänään kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa, että ”verotusta kokoomus keventäisi siten, että jokaisesta työtunnista jäisi vähintään puolet työntekijälle”.

– Tämä keskustelu olisi paljon rakentavampaa, jos pysyttäisiin totuudessa. Me kannatamme tuloveroalennusta kautta linjan. Se luo edellytyksiä työhön ja yrittäjyyteen, Sari Sarkomaa vastasi.

Lindtmanin mukaan marginaaliveron laskeminen 50 prosenttiin on päinvastainen linja kuin veronkevennysten suuntaaminen pieni- ja keskituloisille.

– Se on 800 miljoona, josta 650 miljoonaa menee rikkaimmalle kymmenykselle. Seisotteko te tämän (Elina) Lepomäen-Sarkomaan linjan takana, Lindtman tenttasi.

”Jos tämä on kohtuutonta, niin sitten se on”

Kokoomuksen valtiovarainvaliokunnasta vastaava kansanedustaja Timo Heinonen vastasi, että kokoomuksen mielestä pitkällä aikavälillä on tavoiteltavaa, että aina kun ihminen tekee ylitöitä, hän saisi jokaisesta eurosta vähintään 50 senttiä käteen.

– Jos tämä on demareiden mielestä kohtuutonta ja väärin, niin sitten se on, Heinonen sanoi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen toisti, että kokoomuksen mukaan 50 prosentin rajavero on pitkän tähtäimen tavoite.

– Niin aivan. Siirretään asioiden tekemistä tulevaisuuteen, Vanhanen totesi.

Kansanedustaja Janne Sankelon (kok.) mielestä verokeskustelussa on kyse silmänkääntötempusta, jolla yritetään siirtää keskustelua pois pääasiasta eli valtion budjetista.

Kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) sanoi, että Suomen julkinen talous on kuralla ja Suomessa on yli 400 000 työtöntä työnhakijaa.

– Syksyn budjettiriihessä hallitus kykeni juuri tekemään päätökset 15 000 työllisestä. Kun otetaan huomioon myös toimet, jotka heikentävät työllisyyttä, niin pakkasella ollaan. Tämä on varsin mitätön suoritus, Marttinen totesi.

