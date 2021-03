Täällä mitattiin jo 11 astetta lämmintä

Lämpötilat ovat edelleen kasvussa.

Tänään on mitattu vuoden tähän asti korkein lämpötila, Foreca kertoo.

11 asteen lämpötila ylittyi jo aamupäivän aikana Ahvenanmaalla Jomalassa. Lämpötilat ovat edelleen kasvussa. Vuoden aiempi korkein lämpötila oli Jomalassa 1. ja 3. maaliskuuta mitattu 9,9 astetta.

– Lämpimintä tänään on Ahvenanmaalla sekä maan lounaisosassa. Ruotsin puolelta leviää lämmintä ilmamassaa maan länsiosaan. Pilvinen alue liikkuu päivän mittaan kohti itää ja päivällä on laajalti aurinkoista. Föhn-tuuli on lähinnä talvella vaikuttava ilmiö, mutta vielä sitä on tässä vähän mukana, varsinkin pohjoisessa, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala blogissa.

Viikko on kokonaisuudessaan ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpi.

– Keskiviikkona lämpötila ei nouse lännessä ja etelässä yhtä korkealle kuin tiistaina lisääntyvän pilvisyyden vuoksi. Itäisimmässä Suomessa on kuitenkin lämpimämpää kuin tiistaina, 5–10 astetta. Kymmenen astetta on siis paikallisesti mahdollista aurinkoisilla alueilla, mutta ei kuitenkaan varmaa, Latvala kertoo.

Tänään on mitattu vuoden tähän asti korkein lämpötila, +11 astetta ylittyi jo aamupäivän aikana. Lämpötilat ovat edelleen nousussa.https://t.co/YqWB6fav0i #sää — Foreca Suomi (@forecasuomi) March 23, 2021