”Täällä loukataan Suomen rajojen vartijoita”

Kokoomuksen kansanedustaja pyysi, ettei eduskunnassa loukattaisi rajavalvojia.

Eduskunta keskusteli keskiviikkona tarkastusvaliokunnan kotouttamismietinnöstä. Poliisitaustainen kokoomuksen kansanedustaja Veera Ruoho muistutti, että edustajaa eivät velvoita puolue eivätkä etujärjestöt, vaan perustuslain sanat oikeuden ja totuuden noudattamisesta.

– Ajattelen nyt niitä kaikkia Suomen rajoja valvovia naisia ja miehiä, rajavartiolaitosta, joka estää laittoman rajanylityksen, laittomien tavaroiden, aseiden ja huumeiden, maahantuontia ja tutkii myös rajaloukkauksia. He tekevät arvokasta työtä joka päivä ja ovat erittäin ammattitaitoisia, Veera Ruoho sanoi.

Hän valitteli PS:n Laura Huhtasaaren väittäneen, että rajat ovat auki. Huhtasaari oli sanonut, että ”meillä on raja auki” ja ”otetaan rajavalvonta kuntoon”.

– Ne ovat yhtä lailla auki kuin silloin kun te, perussuomalaiset, olitte hallituksessa. Ja mitä te saitte aikaan?, Veera Ruoho kysyi.

Ruoho ihmetteli, miten olisi voitu estää, että ihmisiä on rajalla hakemassa turvapaikkaa.

– Olisitteko olleet valmiita rikkomaan kansainvälisiä sopimuksia?

– Tosiaankin perään sitä, että täällä salissa ei puhuttaisi valheita tai loukattaisi näitä tärkeää työtä tekeviä Suomen rajojen valvojia, kuten tänään olen valitettavasti saanut täällä kuulla.

Laura Huhtasaari sanoi puheenvuorossaan tämän jälkeen, että ”se ongelmahan tässä juuri on, että meillä on edelleen tuo länsiraja auki”.

– Itärajalla on kunnollinen rajavalvonta, mutta länsiraja on edelleenkin auki. Hallitus on pysynyt samana, osa sieltä sitten sinertyi, mutta minä ainakin jo 2015 vaadin, että meille tulee rajatarkastukset ja meidän on käännytettävä turvapaikanhakijat rajalta, ja vaadin myös sitä, että me emme ota vastaan turvapaikkahakemuksia turvallisista maista, Laura Huhtasaari sanoi.

Veera Ruoho vastasi entistä omaa puoluettaan PS:ia tarkoittaen, että ”he olivat itse hallituksessa silloin, kun tuli iso määrä turvapaikanhakijoita”.

– Ei oltaisi voitu käännyttää Dublin-palautuksella niitä Ruotsiin: jos ne eivät ole siellä hakeneet turvapaikkaa, niin niitä ei voi käännyttää sinne, ja on hyvä tietää se, Ruoho totesi ja viittasi taustaansa ulkomaalaispoliisissa.