Täällä laumasuoja on ehkä jo saavutettu

Koronan tartuntamäärät Israelissa ovat pudonneet kevään aikana 97 prosenttia.

Asiantuntijoiden mukaan Israelissa on mahdollisesti saavutettu jonkinasteinen laumasuoja koronavirusta vastaan.

Jo yli 61 prosenttia kansasta eli 5,3 miljoonaa ihmistä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Tartuntamäärät ovat olleet voimakkaassa laskussa maaliskuun alun jälkeen, jolloin päivittäisiä infektioita vahvistettiin vielä yli 3 000 kappaletta. Sunnuntaina uusia tapauksia oli enää 120 kappaletta.

Weizmann-instituutin tutkija Eran Segal huomauttaa, että tartuntamäärät ovat romahtaneet tammikuuhun verrattuna jopa 97 prosenttia. Hänen mukaansa rajoitustoimia voitaisiin purkaa välittömästi.

– On mahdollista, että Israelissa on saavutettu jonkinlainen laumasuoja. Sen ohella meillä on laaja turvaverkko, Segal sanoi Times of Israelin mukaan.

Yhteiskunnan avaaminen ja kokoontumisrajoitusten höllentäminen viimeisen kuukauden aikana eivät ole johtaneet uusiin epidemiapiikkeihin. Terveysministeriön odotetaan luopuvan ulkotiloja koskevasta maskipakosta myöhemmin huhtikuussa.

Rajakontrolli aiotaan pitää edelleen tiukkana virusmuunnosten luoman riskin vuoksi.