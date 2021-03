Täällä jopa 30-kertainen mahdollisuus joutua koronan vuoksi sairaalaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotusten alueellisen kohdentamisen uskotaan säästävän ihmishenkiä.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansan (vihr.) ja Husin toimitusjohtaja Juha Tuomisen mukaan asuinpaikka lisää koronaviruksen riskejä.

– Otetaan esimerkiksi astmapotilas, joka asuu Uudellamaalla. Koska koronaviruksen ilmaantuvuus on Uudellamaalla suurempi, hänen riskinsä saada koronavirusinfektio on kymmenkertainen verrattuna matalammalla ilmaantumisalueella asuvaan astmaatikkoon. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella asuvan astmaatikon riski joutua sairaalaan koronavirustaudin vuoksi on 30-kertainen (3 x 10) verrattuna vähäisen ilmaantuvuuden alueella asuvan, astmaa sairastamattoman samanikäisen ihmisen riskiin, Vesikansa ja Tuominen kirjoittavat Helsingin Sanomien julkaisemassa mielipidekirjoituksessa.

Vesikansan ja Tuomisen mukaan rokotusten alueellisen kohdistamisen avulla vältetään eniten sairaalahoitoa, säästetään ihmishenkiä ja epidemia saadaan taltutettua tehokkaammin.

– Jotta rokotteilla saadaan aikaan mahdollisimman suuri terveyshyöty, rokotteiden alueellisen kohdentamisen tulisi alkaa mahdollisimman pikaisesti ja rokotemäärien on oltava riittävän suuria, kirjoittajat jatkavat.

Vesikansa ja Tuominen pitävät myös tärkeänä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö avaavat valmistelunsa ja mallinnuksensa.

– Oikeat rokotemäärät ja niiden oikein ajoitettu alueellinen kohdennus tuovat koko Suomelle terveyshyötyä. Alueellisen kohdennuksen avulla vältetään eniten sairaalahoitoa, säästetään ihmishenkiä ja epidemia saadaan taltutettua tehokkaammin. Nämä kriteerit ovat olleet koronaviruksen torjunnan tavoitteena koko ajan, joten niiden tulisi ohjata myös rokotusten jakelua asiantuntijoiden suosituksen mukaisesti.