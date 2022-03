Täällä hyökkääjä on lyöty kuudesti – pieni kylä nousi sodan symboliksi

Ukrainan Hersonin lentokentän kyljessä sijaitseva Tshornobaivkan kylä on noussut ukrainalaisten vastarinnan symboliksi. Venäläishyökkääjä on lyöty siellä jo kuuteen kertaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Tshornobaivkan tapahtumat jäävät historiaan.

– Tämä on paikka, jossa Venäjän joukot ja komentajat ovat näyttäneet, mitä he oikeasti ovat – epäpäteviä, kykeneviä vain jättämään ihmisiä kuolemaan, Zelenskyi sanoi videopuheessaan puolustajille.

Asiasta tässä kertovan New Voice of Ukrainen mukaan Tshornobaivkasta jaetaan jo runsaasti meemejä Ukrainan sosiaalisessa mediassa.

Ukrinformin mukaan Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Vadim Denysenko kertoi viime viikon lopulla, että hyökkääjä oli kärsinyt Tshornobaivkassa suuria tappioita Ukrainan tykistön käsissä.

Ukraina on tehnyt menestyksekkäitä tykistöiskuja alueen lentokentälle. Niissä on tuhottu runsaasti venäläisiä helikoptereita ja muuta kalustoa.

Venäjän eteläisen sotilaspiirin 8. armeijakunnan komentaja, kenraaliluutnantti Andrei Mordvithsevin on kerrottu saaneen surmansa viime viikon tulituksessa. Ukrainalaisten mukaan Mordvitshev vastasi itäisen Ukrainan venäläisjoukkojen johtamisesta.

– Viides kenraali kolmen viikon aikana. Neuvostoliitto ei koskaan menettänyt viittä kenraalia kolmessa viikossa. Antaa heidän siis jatkaa tulemista Tshornobaivkaan. Otamme heidät ilolla vastaan, Denysenko totesi.

