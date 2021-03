Täällä aikuiset testataan kaksi kertaa viikossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britanniassa pyritään havaitsemaan yhä suurempi osa oireettomista tautitapauksista.

Britanniassa varaudutaan tiukkojen koronarajoitusten purkamiseen entistä joustavamman virustestauksen avulla.

Times-lehden mukaan jokaista aikuista pyydetään testaamaan itsensä ainakin kaksi kertaa viikossa, jotta myös oireettomat infektiot saadaan tunnistettua ennen laajempien tartuntaryppäiden muodostumista. Hankkeen tueksi on suunniteltu kevään mittaan toteutettava laaja mainoskampanja.

Tavoitteena on, ettei Britanniassa jouduttaisi turvautumaan enää laajamittaisiin sulkutoimenpiteisiin. Alueelliset epidemiapesäkkeet selvitettäisiin nopeilla testausoperaatioilla.

Osa pääministeri Boris Johnsonin konservatiivipuolueen edustajista on vaatinut rajoitusten nopeutettua purkamista, sillä jo yli 40 prosenttia aikuisväestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Lauantaina rokotteen sai ennätykselliset 844 285 henkilöä yhden vuorokauden aikana.

Päivittäiset tartuntamäärät ovat pysyneet maaliskuun aikana tasaisesti noin 5 000–6 000 kappaleessa eli samalla tasolla kuin viime syyskuussa. Määrä on kymmenesosa tammikuun alun epidemiahuipusta.

Epidemiatilanteen on arveltu jatkaneen kohentumistaan, sillä tuoreimmissa tartuntaluvuissa on mukana yhä enemmän kouluista havaittuja oireettomia tautitapauksia. Kouluissa tehtyjen virustestien määrä on kasvanut miljoonilla kappaleilla kevään aikana.