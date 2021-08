”Tää maa on sekaisin” – 200000 euron jäät sulivat taideteoksena torilla

Lahden kaupunginjohtajan mukaan rahoitukseen osallistui useita yrityksiä.

Helsingin kansalaistorille tuotiin viikonloppuna ympäristöpääkaupunki Lahdesta Indisputable Case of Emergency -teos (I.C.E.). Torille pystytettiin yhdeksän noin 13 kuution kokoista suurta jääkasaa sulamaan.

Jääkasojen kerrottiin havainnollistavan, miten ilmastonmuutos nostaa merenpintaa. Viikonlopun sateet sulattivat jäät olemattomiin ja surkeiksi jo lauantaina, ja ne aidattiin.

Teoksessa katukiveykseen on kirjoitettu rannikkokaupunkien nimiä. Puisine paviljonkeineen teoksen kokonaiskustannukset ovat noin 200 000 euroa.

Mediassa performanssia kuvailtiin muun muassa ”vatsaa kouraisevaksi” (HS) ja ”uhkista muistuttavaksi” (Yle). Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin ihmetelty myös, voiko koko hanke todella olla totta.

Alla näkyvä ”vasemmistolaiseksi” esittäytyvän twiittaajan lauantainen video ja ketju kertoo eräistä some-tunnelmista teosta kohtaan:

– Tähän meni 200 000€. En ihan heti keksi tyhmempää rahankäyttöä. Naurattaisi jos ei itkettäisi.

– Siis noihan on vaan tyyliin viskottu tohon?

– Olisi voinut tehdä tuolla rahalla jotakin muuta, kuten auttaa lahtelaisia yrityksiä tai parantaa julkista liikennettä.

– Tää maa on sekaisin. 200k jääpalat sulaa ja taustalla autoilijat kuluttaa bensaa ja tööttäilee koska bensa on liian kallista.

– On kyllä farssi.

– Jos tämä meni kaupungin kassasta, vastaa summa noin 28 keskituloisen veronmaksajan vuodessa maksamien kunnallisverojen määrää.

– Pakkaskeleillä sitte ihan uskomaton installaatio, jossa vesi jäätyy! Tuota uskomattoman harvinaista tapahtumaa, jään sulamista, voi ihan ilmaiseksi käydä pällistelemässä läheisellä Töölönlahdella joka kevät.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen on vastannut rahoitusarvosteluun, että I.C.E -kokonaisuuden toteutti Kestävä Lahti -säätiö.

– Toteutukseen ja rahoitukseen on osallistunut useita yrityksiä. Kokonaisuuteen kuuluvasta puupaviljongista tulee Lahden Uudenkylän junaseisakkeen pysyvä odotustila, kaupunginjohtaja twiittasi.

Hänelle on huomautettu takaisin, että ”pitää kuitenkin muistaa, että Kestävä Lahti saa julkista tukea ja esimerkiksi nyt sille maksettiin projektitukea”.

Kävin katsomassa kansalaistorin ”vaikuttavan jäätaideteoksen”. Tähän meni 200 000€. En ihan heti keksi tyhmempää rahankäyttöä. Naurattaisi jos ei itkettäisi. pic.twitter.com/usXo1chPai — Lauri Lindén (@lauri_linden) August 7, 2021

Jää sulaa kesällä ja Hesarin toimitukselle se on todiste ilmastonmuutoksesta. Kyllä te olette tosi välkkyjä. Minulle se oli todiste julkisten varojen väärinkäytöstä ja ehkä maailman surkeimmasta aivopesuyrityksestä. https://t.co/8Z7rNuBhIf — Janne Lehtinen (@JanneLeht) August 8, 2021

Twitterin mukaan sulattaminen ei ole järkevää verovarojen käyttöä, enemmistö kannattaa perinteistä polttamista. https://t.co/BPrI3zs5OT — Marko Kettunen (@MarkoKettunen) August 8, 2021