T & T: Komissio päättää LNG-terminaalin paikan

Tekniikka & Talous-lehden mukaan EU:n komissio päättää, tuleeko LNG-terminaali Inkooseen vain Paldiskiin.

Suomi tukee nesteytetyn maakaasun eli LNG-terminaalien rakentamista noin sadalla miljoonalla eurolla vuosina 2013 ja 2014. Määräraha sisältyy hallituksen vuoden lisätalousarvioesitykseen.

Lehden mukaan apua terminaalikiistaan on pyydetty EU:n komissiolta, jolle kirjekin on juuri lähtenyt. Hankkeen aikataulu riippuu siis komission aikataulusta, mutta alun perin ratkaisua on odotettu viimeistään syksyllä.

Gasum haluaisi terminaalin Suomeen, koska täällä on enemmän kaasun käyttäjiä kuin Baltian maissa. Viro puolestaan ei halua, että terminaalin rakentaa Gasum, jonka yksi omistajista on venäläinen Gazprom

Gasum on puolestaan hankkinut tukijakseen virolaisen Eesti Gasin, jossa myös Gazprom on suurimpana omistajana.

Suomessa ehdolla ovat olleet alun perin ehdolla Inkoo ja Porvoo, Virossa Paldiski ja Muuga. Ratkaisu on syntymässä Inkoon ja Paldiskin välillä.

EU suosittaa Baltian maiden kaasuverkostojen yhdistämistä Keski-Eurooppaan ja LNG-terminaalin rakentamista Itämeren itäiselle rannikolle.

Terminaalin lisäksi rakennetaan kaasuputki yhdistämän Baltian maat kaasuverkostoon. Inkoon ja Paldiskin välille on suunniteltu Suomen ja Baltian yhdistävä maakaasuputki, Balticconnector.