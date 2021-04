Syyttäjien määrää halutaan nostaa – ”hallitus puhuu juhlapuheissa”

Kokoomus on esittänyt 4,5 miljoonan euron lisärahoitusta syyttäjälaitokselle.

Kokoomuksen lakivaliokunnan edustajat Pihla Keto-Huovinen, Marko Kilpi ja Ruut Sjöblom vaativat Sanna Marinin (sd.) hallitukselta kehysriihessä toimia, joilla syyttäjien määrä nostetaan yleiseurooppalaiselle tasolle.

Kokoomusedustajien mukaan riittävä syyttäjien määrä on välttämätön edellytys rikosketjun toimivuuden ja suomalaisten oikeusturvan toteutumisen kannalta.

– Syyttäjien määrä on Suomessa suhteessa yleiseurooppalaiseen tasoon hätkähdyttävän alhainen. Siinä, missä Euroopan keskiarvo 11 syyttäjää per 100 000 asukasta on Suomessa vain 7 syyttäjää per 100 000 asukasta. Vaikka syyttäjien erilaiset tehtävät eri maissa huomioitaisiin, on ero silti huutavan suuri. Näin ei voida jatkaa. Riittävä syyttäjien määrä on välttämätön edellytys rikosketjun toimivuuden ja suomalaisten oikeusturvan toteutumisen kannalta. Syyttäjien määrä on Suomessa nostettava yleiseurooppalaiselle tasolle, Pihla Keto-Huovinen sanoo tiedotteessa.

Kokoomusedustajien mukaan hyvä alku syyttäjien määrän lisäämisessä olisi nostaa syyttäjien määrä nykyiseltä tasolta 7 syyttäjää per 100 000 asukasta tasolle 8 syyttäjää per 100 000 asukasta.

– Kokoomus on vaihtoehtobudjetissaan esittänyt 4,5 miljoonan euron lisärahoitusta syyttäjänlaitokselle. Kokoomuksen esityksellä syyttäjien määrää voidaan nostaa nykyisestä noin 390 syyttäjästä 440 syyttäjään, jolloin taso nousisi nykyiseltä tasolta 7 syyttäjää per 100 000 asukasta 8 syyttäjään per 100 000 asukasta, Marko Kilpi sanoo.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että syyttäjät olivat kovilla jo ennen koronavirusepidemiaa, joka on heikentänyt tilannetta entisestään. Edustajat katsovat, että ongelmat koko rikosketjun huomioimisessa ovat olleet esillä Marinin hallituksen aikana toistuvasti.

– Oikeusjärjestelmän resursseja pohdittaessa tulisi aina huomioida koko rikosketju. Esimerkiksi kun poliisien määrää lisätään, tulisi myös tuomioistuinten, syyttäjien ja rikosseuraamuslaitoksen resursseja lisätä kasvanutta työmäärää vastaavasti. Mikäli näin ei jonkin toimijan osalta tehdä, koko prosessi hidastuu ja käsittelyajat pitenevät entisestään. On käsittämätöntä, miten tämä on päässyt Marinin hallitukselta kerta toisensa jälkeen unohtumaan, Ruut Sjöblom sanoo.

Kokoomusedustajien mukaan Marinin hallituksen on tehtävä tarvittavat päätökset syyttäjien määrän lisäämisestä loppuviikon kehysriihessä.

– Hallitus puhuu oikeusvaltiosta mielellään juhlapuheissa, mutta teot ovat jättäneet toivomisen varaa. Puoliväliriihi on paikka, jossa hallituksella on mahdollisuus reivata kurssia ja tehdä tarvittavat päätökset syyttäjien määrän lisäämisestä, kokoomusedustajat päättävät.