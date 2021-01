Syyttäjät: Mellakoitsija uhkasi ampua Nancy Pelosin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mellakoitsijaa syytetään laittomista uhkauksista ja rekisteröimättömän ampuma-aseen hallussapidosta.

Yksi Yhdysvaltain kongressitalon ja sitä ympäröivän Capitolin alueen mellakkaan osallistunut Donald Trumpin kannattaja sanoi haluavansa ampua Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin, syyttäjät väittävät The Independentin mukaan.

Mellakoitsija on pidätetty mellakkaan osallistumisen johdosta. The Independentin mukaan mellakkaan osallistunut on kertonut lähettäneensä tuttavillensa tekstiviestin, jossa ilmaisi harkitsevansa ”luodin asettamista” Pelosiin suorassa televisiolähetyksessä.

Lisäksi Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on löytänyt miehen omistamasta kuorma-autosta kolme asetta ja satoja ammuksia.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan viranomaiset syyttävät häntä laittomista uhkauksista ja rekisteröimättömän ampuma-aseen hallussapidosta.