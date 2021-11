Syytös Kremlistä: USA provosoi Mustallamerellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjä pyrkii yhä aktiivisemmin rajoittamaan ulkovaltojen merenkulkua kansainvälisillä vesillä.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu syyttää Yhdysvaltain laivastoa provokaatiosta Mustallamerellä.

Aiheen syytökseen antoi jo toisen amerikkalaisen sotalaivan, komentoalus USS Mount Whitneyn saapuminen strategisesti tärkeälle sisämerelle lyhyen ajan kuluessa.

– Kyseessä on lähes jatkuva yritys testata meitä, kokeilla, kuinka valmiita olemme ja millaisen puolustusjärjestelmän olemme Mustanmeren rannikolle pystyttäneet, Radio Free Europe kertoo Šoigun sanoneen.

Vastaavasta toiminnasta puolustusministeri syytti myös muita valtioita niitä tällä kertaa nimeltä mainitsematta. Viimeksi kesäkuussa Venäjä väitti ampuneensa varoituslaukauksia Ukrainalta laittomasti valtaamansa Krimin läheisyydessä purjehtineen brittiläisen sotalaivan karkottamiseksi.

Nato on viime vuosina korostanut vahvan sotilaallisen läsnäolon tarpeellisuutta Mustallamerellä, jota Venäjä on vuonna 2014 toteuttamansa Krimin laittoman haltuunoton jälkeen pyrkinyt käsittelemään omana sisämerenään. Puolustusliiton Euroopan-joukkojen entinen komentaja, amerikkalaiskenraali Ben Hodges on pitänyt lännen läsnäoloa alueella kriittisen tärkeänä.

– Moskovalle Mustanmeren alue on vähintään yhtä arvokas kuin Itämeren alue. Mustameri toimii ”laukaisualustana” Venäjän Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä toteuttamille horjuttamisoperaatioille. Tämä koskee myös Syyriaa, jossa Kreml on pönkittänyt Bashar al-Assadin murhanhimoista hallintoa ja lähettänyt miljoonia pakolaisia Eurooppaan, Hodges arvioi joulukuussa 2020.

Nato ei voi sallia Venäjän pitävän Mustaamerta omanaan edes kansainvälisen merioikeuden valossa, mutta myöskään siksi, että Mustanmeren rantavaltioita ovat paitsi puolustusliiton jäsenmaat Romania, Bulgaria ja Turkki, myös läheiset kumppanit Ukraina ja Georgia. Krimin liittämisen Venäjään on tunnustanut maailman valtioista vain muutama harva.