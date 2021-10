Syyssää jatkuu tuulisena ja sateisena

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lokakuu on alkanut monin paikoin keskimääräistä lämpimämpänä.

Lokakuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla Suomi jää lännen matalapaineiden ja idän korkeapaineen väliin. Samalla tulee sateita, etelätuuli voimistuu paikoin jopa navakaksi ja puuskat ovat kovia pitkin maata. Loppuviikosta matalapaineet sateineen kulkevat jo suoraan Suomen ylitse, ennustaa Foreca.

Maanantaina sää pilvistyy päivän kuluessa maan länsi- ja pohjoisosassa, mutta idässä on vielä päivällä enimmäkseen aurinkoista. Sateet painottuvat aluksi Länsi- sekä Pohjois-Lappiin.

Iltapäivällä laajempi sadealue leviää länsirannikon tuntumaan, ja yöllä sataa laajalti maan länsi- ja pohjoisosassa.

Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja voimakkaimmillaan Pohjois-Lapissa sekä länsirannikolla.

Päivälämpötila on maanantaina 10–14 astetta, Länsi-Lapin sateisilla alueilla pari astetta alempi.

Tiistain vastaisena yönä lämpötila on 5–10 astetta. Tähän aikaan vuodesta keskimääräinen vuorokauden alin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 2–5 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 0–4 astetta ja Lapissa -2 ja +2 asteen välillä, joten varsinkin Pohjois-Suomessa on selvästi tavallista lämpimämpää.

Sadealue jatkaa tiistaina hitaasti matkaansa kohti itää. Läntisimmässä Suomessa sekä Länsi-Lapissa pilvipeite rakoilee sadealueen jäljessä, mutta jokunen sadekuuro voi edelleen tulla. Illalla enimmät sateet väistyvät jo maan itäosastakin. Tuuli heikkenee hieman maanantaisesta.

Lämpötila on päivällä enimmäkseen 8–12 astetta ja lännen aurinkoisemmilla alueilla 12–15 astetta.

Keskiviikon vastaisena yönä seuraava sadealue leviää etelästä maan etelä- ja keskiosaan ja lämpötila pysyy pääasiassa 5–10 asteessa.

Keskiviikkona sateet siirtyvät kohti pohjoista ja maan etelä- sekä keskiosassa sää muuttuu monin paikoin aurinkoiseksi ja poutaiseksi. Sää on edelleen tuulinen eikä lämpötilassa ole vielä suurta muutosta. Maan etelä- ja keskiosassa on päivällä 10–14 astetta ja pohjoisosassa 7–10 astetta.

Matalapaineiden reitti siirtyy viimeisimmän ennusteen mukaan keskiviikon jälkeen kulkemaan Suomen yli ja Suomeen virtaa kylmempää ilmaa pohjoisesta.

Lumisateen ja yöpakkasen mahdollisuus kasvaa Lapissa, mutta eteläisessä Suomessa sade tulee edelleen vetenä ja lämpötila pysyy alkuviikon kaltaisena.