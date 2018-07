Syyriasta löytynyt uusia ISIS:n joukkohautoja

Syyrian pohjoisosissa toimiva ryhmä on löytänyt uusia ääri-islamistisen ISIS-järjestön joukkohautoja.

Järjestö kertoo tarvitsevansa kansainvälistä tukea ja teknisiä työvälineitä, jotta jihadistien tekemien rikosten todisteet saadaan säilymään. Apua tarvitaan myös vainajien tunnistamisessa.

ISIS:n ”kalifaatin” entisen pääkaupungin Raqqan ympärillä arvellaan olevan edelleen useita piiloon jääneitä joukkohautoja.

– Raqqan kaupungissa on ainakin yhdeksän joukkohautaa. Jokaisessa on arvioitu olevan kymmeniä tai satoja ruumiita, minkä vuoksi niiden esiin kaivaminen on valtava tehtävä, Human Rights Watch -järjestön Priyanka Motaparthy toteaa.

– Jos emme saa oikeanlaista teknistä apua, perheet eivät välttämättä saa kaipaamiaan tietojaan sukulaisistaan. Myös todistusaineisto voi tuhoutua tai vaurioitua.

Kaupungin viranomaiset löysivät kesäkuun 12. päivänä Al-Rashidin leikkikentältä kuopan, johon oli haudattu 553 ihmistä. Ruumiit siirrettiin tunnistamisen jälkeen paikalliselle hautausmaalle.

Raqqa oli ISIS-järjestön hallussa kesäkuusta 2014 lokakuuhun 2017 asti, jolloin Yhdysvaltojen tukemat kurdi- ja muut joukot valtasivat alueen takaisin.

With 9 potential mass grave sites in #Raqqa #Syria, the first with 553 bodies in it, local team uncovering bodies needs support so that families don't lose crucial information about lost loved ones: https://t.co/WIXzRyuyRH @hrw

— Lama Fakih (@lamamfakih) July 3, 2018