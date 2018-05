Syyriassa leimahti: Uusia ilmaiskuja, Aleppo raunioina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syyrian ja Venäjän lentokoneet ovat moukaroineet viime päivinä kapinallisten asemia.

Syyrian hallituksen joukkojen kerrotaan kiihdyttäneen hyökkäystään kapinallisia vastaan Idlibin maakunnassa.

Aleppon kaupunkia on pommitettu viime päivinä raskailla ilmaiskuilla, joihin myös Venäjän ilmavoimat ovat osallistuneet.

Pommitus on tuhonnut useita Zahraan kaupunginosassa sijaitsevia tehdas- ja asuinrakennuksia.

Paikallislähteiden mukaan hyökkäys on suurin viime vuoden jälkeen. Räjähdysten kerrotaan järisyttäneen koko Länsi-Aleppoa.

Myös Israel iski Aleppon lähettyville huhtikuun lopulla. Ilmaiskun kohteena oli ilmeisesti hallituksen joukkojen tukikohta, joka tuhottiin täsmäpommilla.

Al-Masdar-median mukaan Israel käytti operaatiossaan todennäköisesti F-35-hävittäjiä, jotka pystyy läpäisemään Syyrian ilmapuolustuksen.

YK varoitti huhtikuussa, että Idlib saattaa muodostua seuraavaksi humanitaariseksi katastrofiksi. Kyseessä on viimeinen laaja alue Syyriassa, joka on edelleen kapinallisten hallussa.

Osa maakunnasta on jihadistisen Hay’at Tahrir al-Sham -ryhmittymän hallussa. The Guardian -lehden mukaan Noin puoli miljoonaa ihmistä on paennut maakunnasta.

#Aleppo-city today. In background airstrikes on Rebel-held Zahraa district. pic.twitter.com/v9ZD7955BW — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 14, 2018