Syyriassa leimahti ja 800000 lähti pakoon

Syyriassa sadat tuhannet ihmiset pakenevat maan asevoimien ja Venäjän kiihtyviä sotatoimia. New York Timesin mukaan jopa 800 000 syyrialaista on viimeisen kolmen kuukauden aikana jättänyt kotinsa.

Tilanne on kiristinyt etenkin Idlibin alueella. Idlib on viimeinen yhä Syyrian kapinallisten halussa oleva alue, ja maan diktaattori Bashar al-Assadin joukot pyrkivät valloittamaan sen takaisin.

Pakolaisista monet pyrkivät kohti Turkin rajaa. Turkki on sulkenut Syyrian vastaisen rajansa.

The German Marshall Fund – ajatushautomon vierailevan tutkijan Ulrich Speckin mukaan Eurooppa ei ole kiinnittänyt Syyrian pakolaistilanteeseen riittävästi huomiota.

– Näiden päivien suurin uutinen: massapako Idlibistä kohti Turkkia ja Eurooppaa, Venäjän pommien ja Assadin maajoukkojen pois ajamina.

– Tämän jättää kuitenkin melkein kokonaan huomiotta Eurooppa, joka pyrkii teeskentelemään, että Venäjä on ”hankala kumppani”.

